Старый Новый Год 2019: история и традиции праздника

Россия при царе жила по юлианскому календарю, созданному в Римской империи на основании древнеегипетской астрономии, Европа же — по григорианскому, который был создал только в XVI веке и учитывал все новые открытия об устройстве вселенной. Между календарями была разница, составлявшая 13 дней, что создавало сложности для ведения международных дел. И 14 февраля 1918 года большевистская власть перевела страну на григорианский календарь. Тогда и появился такой необычный праздник, как Старый Новый год, т.е. Новый год по старому стилю.

Но русская церковь отказалась от перехода на григорианский календарь и по сей день она использует юлианский. Именно поэтому Рождество Христово у нас празднуют 7 января, а вот Новый год православная церковь отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю), потому что считает его не от Рождества Христова, а от сотворения мира и на время новогодних праздников у верующих приходится строгий Рождественский пост.