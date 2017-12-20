Старый замок в ожидании участи

Судьбой Пищаловского замка в Минске всерьез обеспокоились городские активисты. Испытания временем 200–летний замок, официально признанный историко–культурной ценностью, не выдержал еще в 2008 году, когда обрушилась одна из башен. Чтобы избежать дальнейшего разрушения, все конструкции скрепили стяжками, выставили специальные маячки, а исторические помещения полностью освободили.

Однако дать ответ на главный вопрос, что конкретно будет в помещениях замка после реконструкции — музей, торговый комплекс или модный IT–кластер, — сегодня не может никто. На днях молодые архитекторы, дизайнеры и программисты объединились для того, чтобы предложить городским властям свои варианты развития событий.

Организатор мероприятия Илья Колчанов объясняет:

— К участию и диалогу мы приглашали буквально всех: архитекторов, дизайнеров интерьеров и ландшафтных дизайнеров, аналитиков, маркетологов, историков и культурологов. А также инвесторов, заинтересованных в развитии инфраструктуры города. Особое внимание каждого мы обращали на достаточно противоречивую историю этих мест, что было важно учитывать, предлагая те или иные идеи.

На то, чтобы решить судьбу замка всем Минском и превратить его в объект, доступный каждому, организаторов вдохновил Vilnius Tech Park — один из крупнейших технологических центров Литвы, уютно расположившийся в парке государственного деятеля XVII века Льва Сапеги. Рабочая зона для бизнеса находится неподалеку: в исторических зданиях больницы Сапиегос, построенных еще в XIX веке. Соорганизатор мероприятия Полина Реут уверена, что дать новую жизнь историческим помещениям вполне реально и в Беларуси.

Лично мне хотелось бы, чтобы в Пищаловском замке появился IT–кластер или, скажем, музей. Можно обратиться к мировому опыту.

Среди вариантов, озвученных во время дебатов, фигурировали как откровенно фантастические (сделать в помещении замка спортзал или пекарню), так и вполне здравые, но вряд ли реализуемые: от музея памяти на цокольном этаже до общественно–культурного центра в общем. При этом у многих участников возникли проблемы с вопросами финансирования и окупаемости проектов — с подсчетами не только затрат, но и сроков реализации задумок молодые архитекторы так и не справились.

Архитектор Андрей Коровянский предполагает, что со временем замок превратится в общественный центр или гостиницу. При этом считает: проектам, предложенным молодежью на хакатоне, не хватает оригинальности:

— Никто не дал ярких и оторванных от действительности идей. Все прошло исключительно по стандартам белорусского образования, когда студенты–архитекторы проектируют курсовой проект. В этих идеях ничего нового: торговый центр, музей, зона общественного питания…

А вот его коллега и куратор центра культурных инноваций «ОК16» по совместительству Георгий Заборский считает, что при грамотной доработке одна из идей — создание культурной площадки, где бы могли соседствовать музей истории Беларуси, арт– и исследовательский центры, — вполне осуществима:

— Если резюмировать, то для запуска механизма общественных обсуждений проект хакатона удался, к теме удалось привлечь внимание как заинтересованных специалистов, так и горожан — это самое главное. Мне понравилась идея расчистить пространство, снести старые советские пристройки и, таким образом, «освободить» сам замок. Одна из команд много внимания уделила созданию единого пространства, связывающего проспект Независимости и Немигу, — тоже хорошая идея, такой транзитной зоны там очень не хватает. Интересен и проект по музеефикации замка.

Юлиана ЛЕОНОВИЧ.

Метки: N51 (1191) 21 декабря, Беларусь