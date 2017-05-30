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Статистика: на одного жителя Литвы в прошлом году пришлось 13,2 литра алкоголя

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 30, 18:00   |   Комментариев: 2

На одного жителя Литвы в возрасте 15 лет и старше в прошлом году пришлось в среднем 13,2 литра легального алкоголя – на 0,8 литра меньше, чем в 2015 году (14 литров), привел Департамент статистики предварительные данные.

В прошлом году в розничной торговле и предприятиями общественного питания продано 3,4 млн. декалитров крепких спиртных напитков (водки, виски, бренди и пр.) или на 5,5% меньше, чем в 2015 году. Вина и ферментированных напитков продано 5,2 млн. декалитров (на 10,9% меньше), пива – 25,3 млн. декалитров (на 5,6% меньше).

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (80.213.135.244) olga пишет:
    2017 05 30 at 22:10

    Interesno kak oni podscitali i teh kto zivet v Litve i teh kto ujehal .

  2. (78.57.202.119) Капитан Немо пишет:
    2017 05 30 at 19:14

    Это ещё раз подтверждает старую истину, что проститутку с красивым именем “статистика” пользует тот, кто её ужинает.






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