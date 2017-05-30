Статистика: на одного жителя Литвы в прошлом году пришлось 13,2 литра алкоголя

На одного жителя Литвы в возрасте 15 лет и старше в прошлом году пришлось в среднем 13,2 литра легального алкоголя – на 0,8 литра меньше, чем в 2015 году (14 литров), привел Департамент статистики предварительные данные.

В прошлом году в розничной торговле и предприятиями общественного питания продано 3,4 млн. декалитров крепких спиртных напитков (водки, виски, бренди и пр.) или на 5,5% меньше, чем в 2015 году. Вина и ферментированных напитков продано 5,2 млн. декалитров (на 10,9% меньше), пива – 25,3 млн. декалитров (на 5,6% меньше).

BNS

Метки: Литва, статистика