Статуты ВКЛ

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Выставка плакатов «Статуты как свидетельство самобытности и величия ВКЛ» открылась 12 апреля в Вильнюсской гимназии им. Франциска Скорины.

Статут – это свод законов Великого княжества Литовского (ВКЛ), определявший правовую основу государства. Он составлялся на старобелорусском языке и действовал на землях ВКЛ около 300 лет. Статут представлял собой средневековую Конституцию, которая являлась одной из самых прогрессивных в Европе. По его образцу позднее были написаны своды законов многих стран Центральной и Восточной Европы.

Первый Статут, состоявший из 13 разделов (283 статьи) и регламентировавший вопросы гражданского, уголовного и процессуального права, был издан в 1529 году – в этом году ему исполняется 490 лет.

Второй Статут был издан в 1566 году и отражал социально-экономические и политические изменения. Третий Статут был издан в 1588 году, и ключевая роль в его создании отводилась выдающемуся политическому и государственному деятелю ВКЛ Льву Сапеге.

По словам временной поверенной в делах Беларуси в Литве Екатерины Ермилиной, «Статуты Великого княжества – это не просто уникальные международные документы. Это выдающиеся памятники мировой юридической мысли, чрезвычайно прогрессивные и заложившие основу для подобных сводов законов по всей Европе».

Как отметила руководитель международных гуманитарных проектов «Института военного наследия» Мария Новосельска, «и Беларусь, и Литва помнят и ценят свою историю – в преамбуле Конституции Республики Беларусь имеется отсылка на многовековые традиции белорусской государственности, которые были в свое время закреплены Статутами. В преамбуле Конституции Литвы Статуты указаны правовыми фундаментами Литовского государства».

Сейчас Статут воспринимается прежде всего как памятник правовой и книжной культуры, а также исторический памятник, позволивший ВКЛ сохранить свою независимость в составе конфедеративной Речи Посполитой.

Выставка плакатов подготовлена на белорусском и литовском языках. Ее организатором выступила общественная организация «Институт военного наследия» (Литва) совместно с гимназией имени Франциска Скорины в Вильнюсе при поддержке Посольства Республики Беларусь в Литовской Республике. Экспозиция продлится до 26 апреля 2019 г.

Инф. организаторов.