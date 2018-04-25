Став президентом, С. Сквярнялис делегировал бы на саммиты ЕС премьера

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что если станет президентом, то на некоторых саммитах Евросоюза Литву будет представлять премьер.

По словам С. Сквярнялиса, президент должен участвовать во встречах, на которых будут решаться вопросы национальной безопасности и внешней политики, а глава правительства мог бы участвовать в переговорах по экономическим и социальным вопросам.

Баллотирующийся в президенты С. Сквярнялис во вторник представил свои приоритеты внешней политики. Он также сказал, что при президентской администрации учредил бы совещательный орган, который бы занимался поиском согласия между отдельными ветвями власти.

В ходе правления президента Дали Грибаускайте сложилась традиция, что она представляла Литву на всех саммитах ЕС.

Выступая в Центре Восточно-европейских исследований С. Сквярнялис также сказал, что будет стремиться к восстановлению двухсторонних встреч с США.

У Д. Грибаускайте не было двухсторонних встреч с президентом США – Белый дом, как правило, приглашал всех трех руководителей Балтийских стран вместе.

BNS