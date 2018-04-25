Ставшие уже новогодней традицией «Ёлки Последние», возвращаются на киноэкраны и в сердца зрителей. В последний раз.

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По обещанию создателей картины, «Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй.

В 2010 году, когда на экранах кинотеатров появилась первая «Ёлка», вероятно, никто не ожидал, что фильм станет таким популярным и любимым. Теперь популярность этой серии никого не удивляет, а ожидание новой части «Ёлок» стало ежегодной традицией декабря и предвестием Нового Года.

В последней, седьмой серии, «Ёлок» не только познакомимся с новыми персонажами, но и опять встретим уже знакомых и любимых героев: Бориса (Иван Ургант) и Женю (Сергей Светлаков), сноубордиста Диму (Александр Головин) и его лучшего друга лыжника Гришу (Александр Домогаров, мл.), дядю Юру (Дмитрий Нагиев), Андрея (Даниил Вахрушев) и его маму (Елена Яковлева), «Снегурочку» Марину (Юлия Александрова) и других.

Борис потрясен, узнав, что его дорогой друг, Женя собирается отправится со всей семьей в далекую Якутию. Хуже того, оказывается, что у Бориса есть всего несколько дней, чтобы показать своему другу, насколько он ему дорог и изменить планы Жени.

Год назад, родившая дочь, «Снегурочка» Марина этот год встретит с одиноким стариком, которого забыли не только друзья, но и близкие родственники. Но даже ужасное поведение старика не отпугнет Марину – в конце концов, кто, если не Снегурочка позаботится об одиноком старике?

Андрей будет подталкивать дядю Юру, чтобы он, наконец, победил свои страхи и сделал матери Андрея предложение. Тем не менее, что-то пошло не так и Андрей с дядей Юрой встречают Новый Год в обшарпанной лесной хижине вдвоем.

В это время в Перми лыжник Гриша снова решает любовные проблемы, а его друг, сноубордист Дима, конечно же, спешит на помощь. Новый Год застает их в ресторане быстрого питания, где работает новая симпатия Гриши.

Пять взаимосвязанных новых историй, которые привлекут вас сумасшедшими приключениями и заставят вас искренно сопереживать и понять то, что действительно важно в жизни. А в преддверии Нового Года, важно помнить, что нет никакой разницы, как и где. Важно — с кем вы встретите.

РЕЖИССЕРЫ: Тимур Бекмамбетов («Ёлки 5» «Ночной дозор» «Особо опасен» «Бен-Гур»), Егор Баранов («Самоубийцы», «Гоголь. Начало»), Ана Пармас («Петербург. Просто по любви», «Девочки»), Александр Кот («Ёлки 5», «Ёлки 3», «Испытание»).

СЦЕНАРИЙ: Жора Крыжовников, Юлия Гулян, Иван Петухов, Егор Чичканов, Евгения Хрипкова, Дмитрий Литвиненко.

В РОЛЯХ: Иван Ургант (“Елки», «Выкрутасы», «Волшебник», «Европа-Азия»), Сергей Светлаков (“Елки», «Горько!», «Жених»), Дмитрий Нагиев («Кухня в Париже», «Всё о мужчинах», «Самый очень лучший день»), Елена Яковлева («Экипаж», «Мамочки»), Юлия Александрова («Горько!». «Самый лучший день»), Александр Головин («Ёлки», «Женщины против мужчин», «12 месяцев», «В спорте только девушки») и другие.

ЖАНР: комедия

СТРАНА: Россия

Поднимающие настроение «Ёлки Последние» в кино с 28 декабря.

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