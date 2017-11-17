Стаж для получения пенсии, накопленный до 1994 года: как его «не потерять»?

С 1994 года работодатели передают информацию о месте работы трудящихся, об отработанном времени и их заработной плате. Эта информация заносится в базу данных «Содры». Люди, уже сейчас думающие о пенсии, должны проверить, занесен ли в эту базу их стаж для пенсии, накопленный до 1994 года, потому что эта информация записывается после того, как сам гражданин представит документы, обосновывающие этот стаж.

Это очень важно, потому что все время работы человека составляет самую большую часть его будущей пенсии.

Стали активнее

Скажем, мужчина, который достиг пенсионного возраста в ноябре этого года, вероятно, имел рабочий стаж и до 1994 г. Но данные об этом стаже должен предоставить сам человек, потому что централизованная база данных «Содры» создана 23 года назад и более ранних записей в ней нет.

Зачастую люди, которые склонны откладывать эту процедуру на более поздний срок, шутят, что они, может быть, не дождутся пенсии, и поэтому не спешат собирать необходимые документы. Тем не менее, если человек думает о своем будущем, то он должен заранее побеспокоиться обо всех документах, необходимых для получения пенсии. Он может узнать, сколько уже лет он отработал для получения пенсии, пенсия какого размера прогнозируется, и может быть, принять решения, которые позволили бы накопить больше стажа. Кроме того, в том случае, если необходимые документы уже будут в базе данных «Содры», то назначение пенсии может быть более четким и ускоренным.

«Думаю, что каждый из нас хочет знать, что у него есть и что ему принадлежит. Этот интерес – естественная потребность. Разумеется, молодежь это меньше интересует, но для человека, который приближается к пенсионному возрасту, это особенно актуально. Так или иначе, но часто у человека пенсия остается единственным источником дохода. Заработная плата может меняться, если работник меняет место работы, но размер пенсии с достижением пенсионного возраста уже никак не изменится. Ее размер будет зависеть от стажа работы, поэтому об этом надо подумать заранее. Еще тогда, когда можно кое-что изменить, и поэтому своей пенсией надо поинтересоваться заблаговременно», – разъясняет заместитель директора Каунасского отделения «Содры» Эгле Лещинскене.

Комментируя активность людей интересоваться вопросами своего пенсионного стажа или вопросами передачи «Содре» необходимых документов, Лещинскене убеждена, что пока граждане не проявляют особой активности в этом деле. «Чаще всего документы предоставляют те люди, которые уже достигли пенсионного возраста или лишились трудоспособности. Заметен и интерес эмигрантов в этом вопросе. Возросла активность и после инициативы «Содры» рассылать людям вишневый конверт. Обращаются люди, получившие конверт, и спрашивают, какая ситуация, что надо делать. Все-таки, по мнению Лещинскене, большая часть обращающихся в «Содру» – это люди, уже достигшие пенсионного стажа или приближающиеся к этому рубежу, а молодые люди заботятся об этом реже.

Советуем интересоваться не в последнюю минуту

О документах, подтверждающих пенсионный стаж, надо позаботиться раньше, чем наступит пенсионный возраст. Это хорошая возможность узнать истинное положение дел, обратить внимание на то, что иногда процесс назначения пенсии бывает не коротким. Насколько эффективно удастся собрать документы, подтверждающие трудовой стаж, накопленный до 1994 года, зависит от многих обстоятельств: активности самого работника и бывшего работодателя, статуса предприятия – оно еще существует или уже

обанкротилось, осталось ли у него старое название. А может быть, документы уже переданы в архивы? Поэтому советуем не тянуть резину до последнего дня, потому что с каждым годом будет все труднее найти и собрать необходимые документы для назначения пенсии по старости.

«Трудовой стаж, накопленный до 1994 года, надо доказать документами. Это могут быть старые трудовые книжки, справки о трудовом стаже, колхозные документы – это зависит от того, где человек работал. Разумеется, бывают всякие случаи. Люди были молодыми, полагали, что эти документы не понадобятся, и может быть, не сохранили их. В этом случае необходимо обращаться в учреждения, если они еще существуют. Если старое место работы уже не существует, то документы чаще всего передаются в архивы, и тогда надо обращаться в архивы и просить выдать справки о стаже», – рассказала Лещинскене о мерах, которые необходимы для сбора данных о стаже работы.

Иногда может случиться так, что человек потерял документы, не сохранил их, а бывший работодатель тоже не передал документы в архив для хранения, потому что документы, возможно, уничтожил пожар, они пропали во время кражи или по каким-то другим причинам. Такие случаи редки, но даже и тогда не все потеряно, за установлением стажа в этом случае необходимо обратиться в суд.

На вопрос, с чего начать, Лещинскене призывает не медлить и прибыть в любое отделение «Содры». «Направляясь в «Содру», возьмите с собой трудовую книжку, удостоверение государственного социального страхования, военный билет, если проходили воинскую службу, другие документы, доказывающие трудовой стаж, и, разумеется, документ, удостоверяющий личность», – перечисляла Лещинскене. «Содра» эти документы оценит и предоставит информацию, сколько лет трудового стажа есть у человека для получения пенсии, каких документов не хватает и где их искать.

Инф. «ЛК»

Метки: N46 (1186) 16 ноября, пенсии, рабочий стаж, Содра