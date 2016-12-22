Стимул для возвращения эмигрантов

Многие из уезжающих из Литвы мигрантов надеются вернуться в Литву, а стимулом для этого стали бы решение вопроса о двойном гражданстве, скидки и налоговые льготы для старта бизнеса в Литве, считает председатель Всемирной литовской общины Даля Хенке.

«Все мы знаем, что главные причины отъезда – экономические. Так что с них нужно начать решение этого вопроса. Это нелегко, вопрос чувствительный, но если мы признаем, что это реальный приоритет, то ситуация должна измениться. Вопрос двойного гражданства, скидки и налоговые льготы для возвращающихся людей, переводящих свой бизнес в Литву, стали бы серьезным стимулом», – сказала Д. Хенке.

Она также сказала, что возвращаться уехавших чаще всего побуждает ностальгия по своей стране, однако расстраивают, например, опросы, которые показывают, что работодатели не склонны нанимать эмигрантов, у которых есть опыт работы за рубежом, потому что они будут добиваться более высоких зарплат и будут лучше знать свои права.

«То, что могло бы быть преимуществом, незаметно становится жирным минусом. Так что зачем хотеть возвращаться, даже если мучает очень сильная ностальгия?» – рассуждала она.

Сокращение масштабов эмиграции является одной из главных целей нового правительства. По данным Департамента статистики, в прошлом году из Литвы эмигрировало 44,5 тыс. человек, вернулось 22 тысячи.

Инф. «ЛК»

Метки: N51 (1139) 22 декабря, Даля Хенке, налоговые льготы, скидки, эмигранты