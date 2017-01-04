Стивидорные компании говорят об отсутствии в тарифах Lietuvos gelezinkeliai прозрачности и ясности

Стивидорные компании Клайпедского порта говорят об отсутствии ясности и прозрачности в установленных литовской железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) тарифах грузоперевозок и при применении скидок. По словам руководителя ассоциации стивидорных компаний, не переговорах о расценках у предприятий не было другого выбора, кроме как принять предложенные Lietuvos gelezinkeliai условия. Руководитель Клайпедского порта говорит, что скидки железных дорог зависели от объемов погрузок и способности привлекать новые грузы.

“Я считаю, и позиция нашей ассоциации такова, что у всех компаний должны быть равные условия конкуренции, и мы давно декларировали такие вещи, что все должно быть открыто, прозрачно и ясно”, – сказал BNS глава ассоциации, гендиректор компании Klaipedos konteineriu terminalas (Клайпедский контейнерный терминал) Вайдотас Шилейка.

Он сказал, что приветствует решение нового руководства Lietuvos gelezinkeliai больше не применять исключительные условия для контролируемого концерном Achemos grupe предприятия Klasco. В. Шилейка не мог сказать, были ли еще другие компании, которые пользовались исключительными условиями грузоперевозок.

“Я полагаю, что если внимательно проанализировать структуру и договоры Lietuvos gelezinkeliai, то можно найти и другие интересные факты. Мы в прошлом году много дискутировали с Lietuvos gelezinkeliai о том, чтобы портовые компании получили ясный и прозрачный порядок применения скидок, однако это не было сделано, и их ответы были такими, что это коммерческая тайна”, – сказал BNS В. Шилейка.

По его словам, бывшее руководство Lietuvos gelezinkeliai в конце прошлого года информировало, что расценки дополнительных услуг повышаются на 2,5%, тарифы перевозок в течение последних десяти лет постоянно повышались – их повышение составило от нескольких десятков процентов до нескольких раз.

Руководитель Клайпедского порта Арвидас Вайткус сказал BNS, что скидки Lietuvos gelezinkeliai зависели от объемов погрузок предприятий и их способности привлекать новые виды грузов. Он выразил мнение, что стивидорная компания Klasco не была единственной компанией, получавшей исключительные условия Lietuvos gelezinkeliai.

В Клайпедском порту действует 14 погрузочных компаний, в том числе контролируемый Achemos grupe Грузовой терминал, государственная компания Klaipedos nafta, частные компании Bega, Klaipedos smelte, Biriu kroviniu terminalas (Терминал насыпных грузов, 30% его акций принадлежит белорусскому производителю удобрений “Беларуськалий”), Klaipedos konteineriu terminalas (Клайпедский контейнерный терминал) и др.

Klasco в 2015 году перевалила 12,2 млн. тонн грузов – почти треть всех погрузок порта (38,5 млн. тонн). Результаты перевалки 2016 года компания пока не привела, а порт в прошлом году перевалил более 40 млн. тонн грузов.

BNS

Метки: Lietuvos gelezinkeliai, Литва, тарифы