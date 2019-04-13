Стихийные бедствия за 40 лет стоили Европе полтриллиона евро

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Экономический ущерб от стихийных бедствий, нанесенный Европе с 1980-го по 2017 год, оценивается в 453 млрд евро, сообщает греческая газета Kathimerini.

Согласно исследованию Европейского агентства по окружающей среде, наибольшие экономические потери за указанный период времени от природных катаклизмов понесла Германия — более 96 млрд евро. Далее идут Италия и Франция, где ущерб составил 64,6 и 62 млрд евро соответственно.

Среди самых разрушительных природных аномалий — наводнения в Европе в 2000-м и 2002 году, рекордная жара и засуха в 2003 году.

Эксперты прогнозируют, что экономический ущерб от стихийных бедствий с каждым годом будет увеличиваться, что связано в первую очередь с глобальным потеплением на планете.

belta.by