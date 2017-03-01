Сто дней власти: скандалы, интриги, расследования

Звучит банально, но спорить сложно. За сто дней у власти новый парламент сумел лишь регулярно скандалить и множить декларации. О том, что мы везде победим и будем самыми успешными. Правительство, которое вот-вот отпразднует стодневку, не отставало. Скоро у нас, говорят чиновники, ни пьянства не будет, ни коррупции, пенсии повысятся да уровня жизни. Но это завтра, говорят чиновники. Когда оно начнется, правда, не уточняют.

Одни прожекты

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов, что скандалить новые власти в лице крестьян-зеленых в основном заставляла оппозиция. Но правящие сами «подставлялись», зачастую теряясь и не зная, как реагировать даже на самые очевидные и плохо скрытые расставленные ловушки. Чего только стоит история с помощницей Рамунаса Карбаускиса Гретой Кильдишене, арендой автомобилей и т. п. На ровном месте, но какой эффект.

«Что-то существенно заколебалось в общественном мнении – одна политическая сила, одна группа, а рейтинг премьера Саулюса Сквярнялиса идет вверх, но лидера аграриев Рамунаса Карбаускиса – вниз. Последний пострадал больше всего, – рассуждает директор центра исследований Vilmorus Владас Гайдис. Последний опрос был проведен по заказу газеты Lietuvos rytas. Самая высокая популярность по-прежнему – у главы правительства, его рейтинг в феврале составляет почти 71%. А у Рамунаса Карбаускиса ситуация, похоже, драматическая. В декабре лидера крестьян положительно оценивали 52% участников опроса, а неблагоприятно – 16%. В феврале рейтинг поддержки упал до 37%. Стабильно вторую позицию по популярности занимает президент Даля Грибаускайте – с рейтингом поддержки почти 62%. За ней идет глава МИД Линас Линкявичюс и председатель парламента Викторас Пранцкетис.

И у населения был повод разочароваться. Давайте вспомним, что нам обещали. Победить эмиграцию, пьянство, суицид, да в целом – поднять благосостояние до невиданных высот. Все это невыполнимо за сто дней, это как раз понятно. Но по каждой конкретной теме не пройдено и несколько шагов. Только что закон, ужесточающий наказание за насилие в ближнем окружении, приняли. Да и то не по плану, а из-за резонансных случаев, которые продолжают сотрясать общественное пространство.

Эмиграция

Она продолжается и даже не думает хотя бы приостанавливаться. Судя по последним данным, этот год рискует вновь побить рекорд. Специалисты связывают это с продолжающимся увеличением социального разрыва. Заместитель председателя Центробанка Литвы Раймондас Куодис считает, что в Литве есть несколько проблем, которые политики не решают: сформировались две экономики, в стране много незаслуженно богатых и незаслуженно бедных людей. Его прогноз – скоро вся Литва будет состоять из двух с половиной городов. Такие оценки разделяет и Еврокомиссия.

Неравенство доходов в Литве самое большое с 2005 года, кроме того, оно больше, чем в любой другой стране ЕС. Правда, данные за 2016 год могут изменить картину, потому что минимальная месячная зарплата в прошлом году на самом деле значительно выросла – почти на 17%. Еще больше она выросла только в 2008 году, а по сравнению с другими странами ЕС в Литве она была увеличена чуть ли не больше всего. Однако возникает вопрос, поднялась ли зарплата только для тех, кто зарабатывает минимум, или еще и для тех, кто зарабатывает немного больше? Ответ, объявили сегодня в Банке Литвы, положительный. Зарплата лиц, зарабатывающих меньше всех, росла быстрее всего. Можно сделать вывод, что в последние годы рост зарплаты способствовал сокращению неравенства доходов, но для того, чтобы нарисовать окончательную картину, не хватает данных о доходах другого характера – дивидендах, пенсиях, социальных пособиях и других подобных доходах.

Что за сто дней сделано для выправления этой ситуации? Сказать наверняка сложно. Пока мы только слышим обещания. Но это все – пустые декларации.

Суицид

Прекратить самоубийства. Так в своей предвыборной программе говорили нынешние правящие. А в парламенте даже создали соответствующую комиссию. Что, кроме этого, еще сделано? Мы пока не знаем, кроме громких заявлений. Но зато как раз в эти дни вышел отчет аудиторов из Госконтроля. Ради справедливости и забегая вперед скажем, что он все же больше касается положения при прошлых властях, но в отсутствие решений можно понимать, как дальше будет развиваться ситуация.

В последние годы в Литве масштаб самоубийств сокращается очень медленно, кроме того, в стране не хватает хорошо организованной помощи людям, которые сталкиваются с трудностями, говорится в аудите.

Показатель смертности населения от самоубийств в 2015 году в Литве достигал 30,41 случая на 100 тыс. человек. В стратегии здравоохранения Литвы установлена цель в ближайшие три года сократить этот показатель на 36% до 19,5 случаев, а до 2025 году – на 60,5% до 12 случаев. Но в последние годы – с 2012-го до 2015 года – это число удалось сократить всего на 1,6%. Аудит показал, что в Литве не хватает и решений и мер, которые могут помочь изменить положение.

«Чтобы достигнуть таких амбициозных целей и начать сокращать количество самоубийств, необходима сплоченность всех секторов – здравоохранения, просвещения, социальной защиты и труда, внутренних дел, неправительственных организаций, целенаправленные действия и участие правительства. Аудит показал, что в стране все еще не хватает системного взгляда и координированных действий учреждений при планировании и осуществлении мер предотвращения самоубийств и оказания помощи тем, кто связан с риском», – говорит Лаймонас Чякас, директор 1-го департамента аудита.

Государственные аудиторы обратили внимание на то, что у Литвы нет стратегии предотвращения самоубийств и одного учреждения соответствующего уровня, которое координировало бы предотвращение самоубийств на уровне всей страны. Нет утвержденного алгоритма (схемы) оказания помощи лицам, связанным с риском самоубийства. Кроме того, не все лица, которые первыми сталкиваются с людьми, пытающимися покончить жизнь самоубийством, т. е. медики, педагоги, полицейские, пожарные-спасатели знают, как распознать риск самоубийства и оказать помощь. И многое-многое другое.

Алкоголизм и прочие обещания

Пока у нас так и не появились спецмагазины по продаже алкоголя по скандинавской модели. Даже четкого плана, как они будут работать и как при этом амортизировать негативные последствия, которых достаточно много. При бульдозерной реформе грозит самогоноварение с расцветом нелегальной продукции, крах мелких предпринимателей, лотки которых, особенно в провинции, часто выживают за счет нашей непомерной любви к горячительным напиткам, и так далее.

А что мы слышали про реформу образования? Кроме того, что останется всего пять университетов? А как это повысит эффективность системы просвещения?

А ведь еще обещали разрушить монополию фармацевтических олигархов, из-за которых у нас лекарства дороже, чем у соседей. Пока что вновь – одни намерения. Лишь косметические улучшения: отказались от закона, который регламентировал, что аптеки должны быть с определенной площадью, из-за чего в свое время были уничтожены мелкие лотки, да отказ от маркировки упаковок лекарств на литовском языке, что теоретически снизит цену на иностранную продукцию, которую теперь не надо будет переупаковывать. И все это – за сто дней.

Жители хотят хлеба

Пенсии. И тут – одни декларации. Средняя пенсия до 2020 года должна стать не менее 325 евро, пообещал премьер Саулюс Сквярнялис. Сейчас средняя по стране пенсия – 266 евро. Но как собираются ее поднимать? Где решения и какие инструменты? За счет чего? На эти вопросы пока не отвечают.

Тем временем жители в очередной раз продемонстрировали, что их волнуют не геополитические страшилки, танки, НАТО, беженцы из Африки, а собственная сытая жизнь. В последний день зимы, 28 февраля, был опубликован отчет Евробарометра: жители Литвы самой главной проблемой страны считают инфляцию.

Результаты показали, что самыми серьезными проблемами своей страны литовцы считают вопросы, связанные с экономикой. 51% опрошенных считает инфляцию и рост цен самыми главными проблемами Литвы.

Другие четыре упомянутые литовцами проблемы также напрямую связаны с экономикой: безработица (26%), маленькие пенсии (21%), высокие налоги (20%), общее экономическое положение (19%). Только на шестом месте оказалась проблема эмиграции, которую как важную упомянули 15% граждан Литвы.

Тем временем государственный совет по обороне при президенте 28 ферваля постановил: в 2018 году надо потратить на вооружение еще больше, чем планировали. Чтобы было не 2% от ВВП, а еще больше. Верной дорогой идем.

Прямая речь «Период романтизма-морализма закончен» Никакой ресторан не проживет 100 дней, если повар вместо приготовления блюд будет вкручивать электрические лампочки. Никакой электрик не выкрутится, если весь день будет есть. И точно никакая вязальщица не накопит капитал, занимаясь арендой автомобилей. А если без шуток, то приходится констатировать, что новый Сейм в течение первых 100 дней прожил без издания самых важных, необходимых законов. Можно сказать, что закончился ранний период романтизма-морализма. И если это было началом новой эпохи, началом работы парламента нового качества, то это полное разочарование. Шло много разговоров о том, что после того, как крестьяне со своими «ценностями» придут к власти, для либералов начнется «золотой век». В реальности в большинстве случаев даже нечего критиковать. Или правящие говорят такие абсурдные вещи, которые в ту же самую секунду сразу автоматически отрицают, или после смелых речей сами бегут в кусты. Я размышлял, что же можно причислить к самым важным работам нового Сейма. Утвержденный бюджет на 2017 год? Ну, это приходится делать каждому парламенту. Может, принятый после долгих размышлений закон, запрещающий насилие над детьми? Тоже нет, потому что некуда было деваться. Жаль, что больше всего энергии было потрачено не на инициативы, касающиеся законов, а на то, что вообще не связано с делами Сейма. Национальный костюм, решение проблем бесплодности, технологии NaPro, детективы с арендой внедорожника. Истории базарного уровня. (…) Если вернуться к 100 дням работы Сейма – что же конкретно было сделано? Остановлен современный Трудовой кодекс, отменен потолок Фонда социального страхования. Так в наши дни улучшаются условия для инвестиций. Правда в том, что в Сейме хватает хаоса, но когда правящим большинством дирижирует одно лицо, которое точно не является спикером Сейма, и мнения которого журналисты часто ждут больше, чем мнения премьера – парламент превращается в трибуну для пустых интриг и базарных речей. Еще раз приходится признать, что правящее большинство Сейма составляют крестьяне. Социал-демократов, о партийных паутинах которых появляются все новые факты, просто нет. Кто бы что ни говорил, они тихо сидят на скамье запасных. Когда рабочая повестка Сейма и большинство зависят о того, что в тот день стрельнет в голову одному человеку, возникает дилемма – как правительство реализует свою программу? Правительство, которое декларировало ту же самую прогрессивность, обещает, но пока что ничего не делает. Правду говоря, уже несколько месяцев у него не родилось ни одного плана действий, которым оно могло бы поддержать свою программу, написанную вилами по воде. Почему медлят? Очевидно, что между правящими в правительстве и Сейме – еще много острых углов. Если правительство стремится выполнить свои обещания, ему неизбежно потребуются голоса оппозиции – либералов и консерваторов. Но поддержат ли эти инициативы сами крестьяне, уже не говоря о социал-демократах? (…) Я понимаю, почему большая часть избирателей в Европе смотрит на популистов. Это оценка многолетних партий, политиков. Или это означает, что в Литве после избрания Сейма после этих 100 дней у власти окажутся еще большие популисты? Это напрямую будет зависеть от сегодняшних политических лидеров, от их способности делать, а не имитировать. Эугениюс Гентвилас, староста фракции Движения либералов.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N9 (1149) 2 марта, алкоголизм, декларация, Новый парламент, скандал, суицид, эмиграция, Эугениюс Гентвилас