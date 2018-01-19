Стоимость единиц пенсионных фондов второй ступени в Литве увеличилась в среднем на 4,51%

Стоимость единиц действующих в Литве пенсионных фондов второй ступени в прошлом году возросла в среднем на 4,51%, а общая сумма накопленных в этих фондах средств превысила 2,9 млрд. евро.

По данным Банка Литвы (БЛ, центробанк), в прошлом году возросла стоимость 15-ти пенсионных фондов второй ступени, а быстрее всего росла стоимость акционных пенсионных фондов. Стоимость четырех пенсионных фондов снизилась, все они относятся к группе фондов консервативного инвестирования.

Среднегодовая отдача пенсионных фондов второй ступени за последние пять лет составила 5,19%, а за последние десять лет – 3,62%.

Стоимость единиц пенсионных фондов консервативного инвестирования в прошлом году снизилась в среднем на 0,61%. Стоимость единиц фондов с малой частью акций возросла на 2,19%, фондов со средней частью акций – на 4,94%, акционных пенсионных фондов – на 9,17%.

Общая стоимость инвестиционных портфелей пенсионных фондов второй ступени в конце декабря была 2,911 млрд. евро – в прошлом году она выросла на 17% или на 423,931 млн. евро.

В конце 2017 года в Литве действовало 20 пенсионных фондов второй ступени, в них накапливали пенсию 1,289 млн. участников.

BNS

Метки: Литва