Столетнее яйцо и Великий Гоготун

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Зеленая шакшука со шпинатом и молодым горошком

Яйца — 4 шт., шпинат свежий — 100 г, горошек стручковый (замороженный) — 100 г, лук репчатый — 1/2 шт., чеснок — 1 зубчик, масло сливочное — 30 г, сливки 25 %-ные — 1 ст. л., сыр рассольный — 50 г, перец острый — 1 шт., мускатный орех — щепотка, соль.

Лук и чеснок измельчить и обжарить на сковороде со сливочным маслом. Добавить шпинат и горошек. Как только зелень размягчится, влить сливки, посолить, добавить мускатный орех и потушить 3-5 минут. В зеленой массе сделать 4 углубления и вбить туда яйца. Посыпать нарезанным сыром. Накрыть крышкой и довести до готовности. Перед подачей украсить кольцами острого перца.

Яйца, фаршированные семгой

Яйца — 3 шт., сыр сливочный — 50 г, семга — 100 г, укроп — 1/2 пучка, соль.

Яйца отварить вкрутую, очистить, разрезать вдоль на половинки. Желток вынуть и перемешать с сыром и измельченным укропом. Посолить. Сырным паштетом наполнить половинки яиц, в центре поместить ролл из ломтика семги. Украсить ветками укропа.

Салат из пасты с тунцом

Паста — 300 г, тунец (консервированный) — 350 г, яйца — 3 шт., огурцы — 2 шт., помидоры черри — 300 г, руккола — 100 г, масло оливковое — 2 ст. л., кунжут — 1 ст. л., перец черный молотый, соль.

Пасту отварить в подсоленной воде до полуготовности, слить. Тунец размять. Яйца отварить вкрутую, очистить, разрезать на половинки. Помидоры также разрезать на половинки. Огурцы нарезать кусками. Блюдо для подачи выложить листьями рукколы. Сверху выложить рядами все ингредиенты. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать кунжутом.

Яйца, запеченные в авокадо

Авокадо — 2 шт., яйца — 4 шт., лаймы (лимоны) — 1/2 шт., перец душистый горошком, специи (по вкусу), соль.

Авокадо разрезать на две половинки, вынуть косточку, сделать неглубокие надрезы в виде сеточки. Полить соком лайма, посолить, поперчить, посыпать любимыми приправами. В каждую «лодочку» из авокадо вылить 1 яйцо. Запекать в духовке 5 минут при температуре 200 °С. Или поставить на 1 минуту в микроволновку. Не стоит долго держать блюдо в печи — иначе авокадо станет горьким.

Брусничный пирог с безе

Для теста: мука — 250 г, масло сливочное — 125 г, яйца — 1 шт., соль — щепотка. Для начинки: яйца — 4 шт., сахар — 1 стакан, брусника мороженая — 3-4 ст. л.

Муку подсолить, добавить холодное масло, нарезанное кусками, перетереть в крошку. Вбить яйцо и замесить тесто. Если тесто не собирается в комок, добавить 1-2 ст. л. холодной воды. Обернуть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. Отдельно взбить 4 белка с сахаром. Добавить размороженные ягоды брусники и аккуратно размешать. Охлажденное тесто раскатать в пласт и равномерно распределить по форме с бортиками (форму с антипригарным покрытием смазывать маслом не надо). Сверху выложить начинку. Выпекать в духовке 15 минут при температуре 180 °С, а затем 15-20 минут — при 160 °С. Из формы вынимать после остывания.

Стейк с яйцом

Стейки из свинины — 3 шт., яйца — 3 шт., аджика — 1 ст. л., майонез — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., перец черный молотый, соль.

Стейки вымыть, обсушить бумажными полотенцами, поместить в пищевой пакет и отбить с обеих сторон. Подготовленное мясо посолить, поперчить и промазать с обеих сторон смесью майонеза с аджикой. Оставить мариноваться минимум на 30 минут. Затем обжарить на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до поджаристой корочки. Переложить стейки в небольшую форму для запекания, которая подходит для микроволновки. На каждый стейк аккуратно разбить яйцо и отправить в микроволновку на 3 минуты при мощности 900 Вт. После приготовления желток должен остаться жидким. При отсутствии микроволновки обжарить яйца на сковороде и выложить на каждый стейк. Подавать с гарниром и зеленью.

Гороховый суп-пюре с яйцом пашот и мятой

Лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., картофель — 2 шт., горошек консервированный — 325 г, сливки 25 %-ные — 100 мл, масло растительное — 2 ст. л., яйца перепелиные — 8 шт., листья мяты — 12 шт., сметана — 4 ст. л., уксус винный белый — 1,5 ст. л., соль.

Лук очистить, мелко нарезать. Морковь измельчить и обжарить с луком на масле в кастрюле с толстым дном. Влить 800 мл воды, добавить очищенный и нарезанный картофель и варить 30 мин. Затем всыпать горошек и варить еще 5 мин. Влить сливки, довести до кипения и снять с огня. Суп пюрировать, посолить. Для яиц пашот у перепелиных яиц аккуратно срезать ножом верхушки скорлупы. Вскипятить в кастрюле 1 л воды, добавить 1,5 ч. л. соли и уксус. Когда вода снова закипит, огонь немного убавить, ложкой сделать в воде небольшой «водоворот» и аккуратно влить 1 яйцо. Варить 1 минуту. Вынуть шумовкой — и выложить в тарелку с супом. В каждую порцию положить по 2 яйца пашот и заправить ложкой сметаны. Украсить листьями мяты.

Омлет с клубникой

Яйца — 2 шт., сыр сливочный — 25 г, клубника — 70 г, сахар — 1 ст. л., масло сливочное — 1 ч. л., перец черный молотый, соль.

Яйца разбить в миску, посолить, поперчить и взбить с добавлением 1 ст. л. воды. Вылить яичную смесь на разогретую сковороду с маслом и готовить на маленьком огне. Сыр нарезать маленькими кубиками, клубнику — ломтиками. Когда омлет будет почти готов, на одну половину выложить сыр, посыпать сахаром и положить клубнику. Накрыть второй половиной омлета и готовить под крышкой еще 2 минуты.