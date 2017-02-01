Столица идет на рекорд

Согласно прогнозам, Вильнюс может стать крупнейшей балтийской столицей.

В Риге уже несколько лет подряд снижается число горожан. Рекорд был достигнут в 1990 г., когда в столице Латвии было 900 000 жителей, сейчас их осталось чуть больше 600 000, сообщает LRT. В последние годы за рубеж уехала немалая часть русскоязычных жителей латвийской столицы и латышей. Кроме того, немалая часть рижан перебирается в частные дома за город. По словам аналитиков, из-за этого быстро сокращается численность рижан, а в ближайшие 10 лет Рига утратит статус самой крупной балтийской столицы. Согласно прогнозам, крупнейшим городом в регионе может стать Вильнюс.

В 2016 году Вильнюс увеличился на 7503 жителя. В настоящее время в Вильнюсе живет более 620 тысяч жителей. Растет не только центр, но и другие районы города – Вяркяй, Антакальнис, Лаздинай и Пилайте. Приятно, что больше жителей появляется и в удаленных от центра районах.

Больше всего жителей прибавилось в Вяркяй. В этом районе в 2016 году место жительства декларировали 1655 жителей. Другие быстро растущие районы – Ново-Вильня, Пашилайчяй, Антакальнис. В каждом из них стало примерно на 1000 жителей больше. Сейчас в Вильнюсе место жительства декларировал 574 221 житель, а в поликлиники города зарегистрировались 622 543 человека. Значит, больше 48 000 жителей декларировали место жительства в других городах, несмотря на то, что фактически проживают в Вильнюсе.

Инф. «ЛК»

Метки: N5 (1145) 2 февраля, население, рекорд