Столица обновляется

Весной в Вильнюсе традиционно проводятся работы по благоустройству города. Дорожные службы Вильнюса убирают город от песка и соли, которые остались на улицах после зимы. За месяц уборки столичных улиц дорожные предприятия собрали 5,6 тонны песка, соли и другого мусора, сообщает вильнюсская мэрия. В течение месяца было убрано около 450 тыс. кв. метров улиц. Обычно после зимы дорожные службы собирают около 9 тысяч тонн песка.

В городе работают 14 специальных вакуумных машин. Обычно одной машине приходится очищать одну и ту же улицу 4-5 раз. Сперва компании по очистке улиц убирают магистрали и улицы, по которым ходит общественный транспорт. Работа проводится ночью или днем, не в часы пик, чтобы не создавать пробки и неудобства для автомобилистов. «Влажная уборка» улиц начинается позже, во время жаркого летнего сезона. В этом году город собирается приобрести еще 10 новых экологичных машин по уборке улиц. 7 машин будут убирать дорожное покрытие, 4 из них будут иметь дополнительное оборудование для очистки снега и разбрасывания соли, поэтому будут работать в разные сезоны. 3 машины будут убирать ливневые стоки.

Первые работы по ремонту въездов во дворы в этом году уже начались в Каролинишкес, Лаздинай, Шяшкине, Жирмунай, Фабийонишкес. В этом году до конца лета также будут приведены в порядок въезды во дворы в сянюниях Пилайте, Пашилайчяй, Паняряй, Григишкес, Расу, Науйининкай, Науяместис, Жверинас, Шнипишкес и Сянаместис.

В середине апреля начнутся ежедневные работы по асфальтированию улиц. В сянюниях города будет асфальтировано около 45 км улиц, из которых 8 км – грунтовые. На благоустройство улиц в этом году выделено более 14 млн евро.

В этом году будет проложено 11 км новых тротуаров, отремонтировано 4 км изношенных тротуарных покрытий. Также планируется оборудовать еще 40 остановок общественного транспорта.

В отдел общественного порядка Вильнюсского самоуправления уже поступили первые сообщения о пожарах сухой травы и мусора. Не все вильнюсцы вывозят мусор на свалку. Многие не прочь сжечь то, что осталось после зимы и плохо лежит.

За подобные нарушения предусмотрен штраф до 600 евро.

Вильнюсское самоуправление напоминает, что прием зеленых отходов осуществляют в городе Вильнюсе предприятия:

«Biastra Plius» по адресу Титнаго, 74; тел. 8 612 69 586, info@biastraplius.lt, www.biastraplius.lt; время работы: I-V 7.30 – 16 час., обеденный перерыв: 11 – 12 час.

«Juknevičiaus kompostas», ул. Лепкально, 172, тел. 8 5 215 21 59, info@kompostas.lt, www.kompostas.lt; время работы: I-V 8 – 17 час., обеденный перерыв: 12-13 час.

ЗАО «Nikanoros», ул. Друйос, 2; тел. 8 5 259 62 02, info@utilizatorius.lt, www.utilizatorius.lt; время работы: I-V 9.30 – 17 час.

Инф. «ЛК»

Метки: N14 (1154) 6 апреля, Вильнюсское самоуправление, предприятия