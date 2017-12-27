Столица задает тон торжествам

Столетие восстановления независимости Литвы в будущем году Вильнюс намерен праздновать целую неделю – с 9 по 18 февраля.

На протяжении этой недели, как объявляет Вильнюсское городское самоуправление, Старый город столицы будет перенесен на столетие назад – в 1918 год. Именно на эту неделю намечены основные акценты мероприятий и торжеств: организаторы стараются привлечь как можно больше ресторанов и баров, будут организованы бесплатные экскурсии по Вильнюсу, важнейшие здания периода подписания Акта независимости будут отмечены специальным освещением, а увенчает все мероприятия концерт на Кафедральной площади с невиданным до сих пор решением – Колоколом века.

«Вильнюс и тогда, в 1918 году, находился в центре событий, и сейчас столица указывает направление и задает тон. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы празднование этой чрезвычайно важной для Литвы даты не стало только официозным мероприятием. Вильнюс был, есть и будет открытым городом, поэтому в празднование столетнего юбилея мы постараемся вовлечь как можно больше жителей и гостей столицы. Основной акцент праздника — путешествие во времени, благодаря которому за счет зрительного, вкусового и звукового восприятия Старый город Вильнюса мы перенесем в тот судьбоносный для Литвы 1918 год», — утверждает мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Отличительной чертой приближающегося 16-го Февраля станут не только узнаваемые акценты, такие, как акция триколорных светофоров, костры на проспекте Гядиминаса, молодежное шествие, бесплатные экскурсии, но и новые, неожиданные идеи — сотрудничество с ресторанами по воссозданию вкусов и атмосферы столетней давности, «состаренные» названия улиц, создание Трехцветного флага из освещенных мостов, а также интерактивный Колокол века. Почтить память патриарха литовской нации Йонаса Басанавичюса планируется созданием живой инсталляции, для которой понадобится несколько сотен бородачей.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (1192) 28 декабря, Столетие восстановления независимости Литвы