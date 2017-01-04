Столичные школы: протест протесту рознь

Совсем недавно публичное пространство всколыхнула акция протеста в столичной литовской гимназии «Лайсвес», когда старшеклассники, возмущенные действиями директора, не вышли на уроки. Они потребовали вернуть уволенного директором учителя, в противном случае пообещали крупномасштабные протестные действия.

В тот же день в гимназии были все СМИ, а также представители самоуправления и Министерства образования и науки. Мэр Ремигиюс Шимашюс остался под сильным впечатлением от активной позиции школьников, борющихся с несправедливостью. «Молодцы!» – так он охарактеризовал их действия на своей страничке в Facebook и пообещал уволить директора гимназии «Лайсвес». Это и было сделано на ближайшем заседании горсовета.

Безусловно, протест школьников гимназии с символическим названием «Лайсвес» примечателен. Старшеклассники показали, что они тоже сила, их слово значимо. Они были услышаны. Их требования выполнены, демократия защищена. Они на деле убедились, что борьба за свои права возможна. В свою очередь, городские власти заручились поддержкой в их лице на следующих выборах.

Однако все ли ученические протесты получают столько внимания? Год назад под окнами самоуправления не раз собирались школьники различных польских и русских школ, пытающиеся отстоять свое право «под солнцем». Они выступали против школьной реорганизации, озвучивали желание получить образование в стенах родных школ и не быть рассыпанными по всему городу. Но к ним никто не вышел, на протесты закрывали глаза, с ними не считались, запустив бульдозер реорганизации, по-живому резали классы и даже судьбы.

Сейчас настал час Вильнюсской Старогородской школы («Сянамесче»). Согласно планам, эта школа будет ликвидирована, а учеников планируется присоединить к польско-русской школе «Лепкальне». В итоге на карте просвещения Литвы будет стерта еще одна русская школа с 70-летней историей. Причина – учреждение нерентабельно, мало учеников.

По словам работников администрации мэрии, в ближайшее время ожидается демографическая волна, посему нужно освободить помещение для будущих первоклассников литовских школ. В какие школы пойдут русские дети, наплыв которых также ожидается немалый – этот вопрос не стоит на повестке дня. Куда хотят.

Не раз уже акцентировалось, что непрерывный 12-летний школьный цикл образования для детей и родителей является самым привлекательным. Однако получить аккредитацию совмещения прогимназии и гимназии под одной крышей смогли лишь две русские школы Вильнюса – им. С. Ковалевской и «Сантарос». Но они переполнены. Таким образом, до получения аттестата многие дети вынуждены будут сменить несколько школ – начальную, прогимназию, гимназию, что сопровождается, безусловно, немалыми проблемами. Частая смена коллектива сказывается на качестве учебы, ведь подростки вынуждены каждый раз самоутверждаться среди сверстников, привыкать к новым учителям.

Об этом говорилось не раз. Ученики, родители и учителя приходили под окна самоуправления с плакатами и митингами, с просьбами услышать их и сохранить школы. Безрезультатно. К какому протесту сейчас должна прибегнуть Старогородская школа, чтобы быть услышанной? По примеру учеников гимназии «Лайсвес» забаррикадироваться в спортзале и выдвинуть свои условия? И напишет ли в таком случае на своей страничке мэр: «Молодцы!»?

Вот и получается, что у нас все равны, но не со всеми…

Старогородская школа разослала всем ответственным инстанциям петицию, подписанную 200 родителями. В ней, в частности, говорится, что общественность школы категорически протестует против ликивидации и слияния со школой «Лепкальне». В качестве основного аргумента указывается, что школу посещает немало детей из семей социального риска. Школьный совет выражает недоумение, почему план реорганизации не обсуждается за круглым столом с администрациями школ, а принимается чиновниками закулисно.

Вопрос о разрешении реорганизовать школу «Сянамесче» должен был рассматриваться на заседании горсовета 21 декабря, но был сорван оппозицией и примкнувшими к ней некоторыми депутатами от правящей коалиции. Решение отложено на 11 января 2017 г.

Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ, депутат Вильнюсского горсовета

Метки: N1 (1141) 5 января, гимназия «Лайсвес», Мнение, Ромуальда Пошевецкая, школы