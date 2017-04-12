Столичные водители, помечайте ямы!

Вильнюсские водители отныне могут собственноручно отмечать ямы и другие препятствия на дорогах города в специальной программе смартфона, а предприятие Grinda, ответственное за автодорожное покрытие, будет оперативно устранять повреждения.

В начале марта самоуправления крупнейших городов Литвы совместно с обществом телекоммуникаций Bitė представили специальную программу Waze. Эта программа для смартфонов призвана отображать условия дорожного движения в режиме реального времени на всех дорогах страны. Водители при этом могут сами сообщать о возможных препятствиях: скоплении автотранспорта, несчастных случаях, тумане и скользких дорогах, а также выбоинах или других неприятностях.

Статистические данные показывают, что жители Вильнюса на ежедневной основе через Waze уже фиксируют около 150 различных препятствий на дорогах — ям, выброшенных на проезжую часть опасных объектов (ветви деревьев, выпавшие грузы и так далее) или парковки автомобилей в неположенном месте. Эту информацию стала использовать и организация Grinda, которая несет ответственность за состояние дорожного покрытия.

«Жители столицы имеют теперь еще одно «умное» решение, которое не только дает им возможность быстро добраться до места назначения, но и внести свой личный вклад в улучшение условий дорожного движения в городе. Более эффективная работа Grinda — только один из успешных примеров того, как вы можете использовать интеллектуальные решения», — отметил мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

По словам директора предприятия Grinda Кястутиса Вайцекютиса, весной на улицах количество выбоин становится больше, а объем трафика значительно увеличивается, поэтому для водителей важна безопасная и удобная езда.

«Благодаря ежедневному получению данных о выбоинах или других препятствиях мы соответственно этому можем планировать ремонтные работы. В первую очередь приводятся в порядок улицы с наиболее интенсивным движением и те полосы дорог, про которые поступает наибольшее количество информации от участников дорожного движения», — отметил директор.

Зафиксированные ямы сотрудники должны будут отремонтировать в течение 3-5 дней, отметил Вайцекютис.

Данные программы Waze в своей деятельности уже используют администрация автомобильных дорог Литвы, Вильнюсское городское самоуправление. В ближайшее время к ним присоединятся муниципалитеты Каунаса и Клайпеды.

Программа навигации Waze бесплатна и работает на всех смартфонах.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, водители, дороги, ямы