Столицу Казахстана переименовали в Нурсултан

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Парламент Казахстана на совместном заседании палат в среду, 20 марта, принял закон о переименовании столицы республики из Астаны в Нурсултан — в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом пишет ТАСС.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 91 конституции внесен проект закона Республики Казахстан о внесении изменений в конституцию Республики Казахстан. Данный законопроект направлен на изменение названия столицы Астана на Нурсултан. Конституционный совет республики согласно пункту 2 статьи 91 статьи конституции представил свое заключение. На основании предложенного прошу поддержать предлагаемые поправки», — сказала заместитель руководителя администрации президента Алия Акишева, представляя законопроект депутатам.

Депутаты нижней и верхней палат парламента Казахстана единогласно проголосовали за предложенные поправки, рассмотрев их в первом и во втором чтении. Закон считается принятым парламентом в целом, после этого он поступит на подпись президенту.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о своем уходе в отставку.

20 марта в Казахстане принес присягу и вступил в должность президента Касым-Жомарт Токаев. Он предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан.

korrespondent.net