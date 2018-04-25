Столкновение с незастрахованным автомобилем

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В Литве многие автомобилисты не страхуют свое транспортное средство, чтобы сэкономить.

Иногда водители просто забывают застраховать транспортное средство. Однако есть случаи, когда владельцы автомобилей сознательно не продлевают страховку, тем самым нарушая закон.

Представитель страховой группы ERGO Римвидас Поцюс порекомендовал обращаться в полицию, если второй участник ДТП не застрахован. Это поможет избежать дополнительных проблем.

Кроме того, страховая компания обязана выплатить компенсацию, чтобы возместить убытки водителю пострадавшего автомобиля.

Существуют случаи, когда водитель, не застраховавший транспортное средство, пытается избежать ответственности за нарушение закона. Например, предлагает вообще не фиксировать ДТП или изменить дату аварии на более позднюю.

«Все эти методы не новы и хорошо известны страховщикам. В этом случае важно понимать, что вы можете стать жертвой мошенничества и виновник аварии может воспользоваться вашей добротой. А в случае каких-либо неясных обстоятельств страховые компании не станут компенсировать ущерб, даже если признаете, что хотели помочь виновнику по доброй воле», — объясняет ситуацию Поцюс.

Эксперт настоятельно рекомендует не вступать в дискуссии с владельцем незастрахованного автомобиля, а также не заключать с ним никаких соглашений.

По словам Поцюса, чаще всего вступают в переговоры молодые водители, которые предлагают заплатить за ущерб наличными, чтобы не пересдавать экзамены по вождению.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ