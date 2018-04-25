Столтенберг остается генсеком НАТО на новый срок

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Североатлантический альянс продлил мандат Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО до 30 сентября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

«Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года — до 30 сентября 2022 года», — сообщили в альянсе.

Союзники также выразили свою поддержку работе генсека «по адаптации и модернизации НАТО».

«Для меня честь – решение союзников НАТО о продлении моего срока пребывания в должности генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы будем продолжать адаптировать и модернизировать наш Альянс, чтобы обеспечить его соответствие будущему», — написал Столтенберг в Twitter.

Отметим, что действующий мандат Столтенберга как генсекретаря альянса истекает в следующем году.

Как сообщалось, 15 февраля президент Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили пути усиления сотрудничества Украины с Альянсом.

korrespondent.net