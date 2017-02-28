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Стоп антирадарам!

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 28, 11:18   |   Комментариев: 0

По инициативе Службы регулирования связи (СРС) в Сейме зарегистрированы поправки к Закону об электронной связи, с принятием которых в стране будет запрещено не только использование, но и хранение устройств для глушения радиосвязи, включая распространенные у водителей антирадары, пишет газета Lietuvos žinios.

Фото из архива «ЛК»

Фото из архива «ЛК»

Согласно этим поправкам, будет запрещено не только использовать, но и хранить устройства для глушения радиосигнала, а за несоблюдение этого требования будут грозить административные штрафы в размере от 60 до 300 евро. Такие устройства будет разрешено использовать и хранить только органам государственной власти при осуществлении предусмотренных законодательством функций.

Чиновники говорят, что это позволит лучше обеспечивать публичные порядок и безопасность. Политики пока обсуждают, как такой запрет будет реализовываться на деле.

BNS

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