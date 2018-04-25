Сторонники Brexit пригрозили Терезе Мэй вотумом недоверия

🔊 Воспроизвести

Сторонники жесткого Brexit в рядах правящей Консервативной партии Великобритании настолько недовольны проектом соглашения, определяющего условия выхода страны из ЕС, что уже в четверг могут обратиться к однопартийцам с инициативой об объявлении главе правительства вотума недоверия. Это соглашение было подготовлено командой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«Высокопоставленные тори говорят мне, что негодование сторонников Brexit столь велико, что, представляется вероятным, завтра последует призыв к проведению голосования об объявлении вотума недоверия», — написала в микроблоге Twitter политический обозреватель BBC Лора Кюнссберг.

Юнионисты Ольстера также пригрозили последствиями премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, если британский проект сделки о Brexit, окончательный вариант которого обсуждает кабинет министров, поставит под угрозу территориальную целостность Соединенного Королевства. Об этом в среду заявила журналистам в британском парламенте лидер Демократической юнионистской партии (ДЮП) Арлин Фостер.

«Я намерена увидеться с премьер-министром этим вечером. Пока мы очень обеспокоены содержательной частью документа, касающейся предложения премьера», — сказала она. По словам Фостер, Мэй неоднократно заявляла с парламентской трибуны, «что не допустит раскола Соединенного Королевства, что не будет никакой разницы между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании». «Если она решит пойти против всего этого, это будет чревато последствиями», — констатировала лидер ДЮП.

«Как юнионисты мы не смогли бы поддержать сделку, которая расколола бы Соединенное Королевство», — сказала Фостер, дав тем самым понять, в чем состоят упомянутые ею последствия. Ранее ДЮП пригрозила расторгнуть политический союз с тори, если сделка по Brexit приведет к тому, что у Северной Ирландии останутся более тесные связи с ЕС, чем у остальной части Соединенного Королевства.

Нынешний союз между Консервативной партией, возглавляемой Мэй, и ДЮП обеспечивает тори парламентское большинство, что является большей или меньшей гарантией проведения правительством консерваторов своих решений через Палату общин. Впрочем, в отношении правительственного проекта сделки по Brexit даже этого союза может не хватить для одобрения будущего соглашения с Брюсселем, поскольку многие евроскептики в рядах самих тори считают нынешний формат сделки существенной уступкой властям ЕС. Если же и ДЮП выступит против этого соглашения, то шансы правительства получить санкцию парламента на внедрение сделки в жизнь будут практически равны нулю.

Проект получил одобрение британского правительства

В среду кабинет министров страны собрался в премьерской резиденции, чтобы обсудить предложенный ему для согласования британский проект предстоящей сделки по Brexit, передает «Интерфакс». А Мэй в 17:00 планировала выступить на пороге своей резиденции со специальным заявлением, посвященным итогам заседания кабмина и ожидаемому одобрению министрами этого проекта. Однако обсуждение документа затянулось больше чем на пять часов. Лишь в девятом часу пресса сообщила, что Мэй объявила журналистам об одобрении проекта по Brexit.

«Коллективное решение кабинета министров было таковым, что правительству следует поддержать проект соглашения о выходе (из ЕС. — Прим. «Интерфакса»)», — сказала Тереза Мэй.

Она назвала этот шаг решительным, который позволит Лондону продвинуться дальше.

Британский премьер заявила также об уверенности в том, что текущий проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем. «Я верю, что мой долг перед этой страной — это принимать решения, которые были бы в интересах нации. И я, сердцем и сознанием, твердо уверена в том, что это решение соответствует интересам всей Великобритании», — сказала премьер.

Она добавила, что в четверг выступит в парламенте с заявлением.

Постпреды 27 стран Евросоюза завершили встречу по Brexit в Брюсселе, не дождавшись решения Лондона. «В Лондоне пока не сказали дипломатам ни слова о том, дали ли «зеленый свет» сделке британские министры», — написал журналист BuzzFeed Альберто Нарделли в Twitter.

Постпред Чехии, один из первых покинувший встречу в Брюсселе, рассказал журналистам, что европейские постпреды пока не видели текст соглашения по Brexit, сообщил в Twitter журналист телеканала Sky News Марк Стоун.

Основной проблемой на переговорах Брюсселя и Лондона в последние месяцы оставался вопрос об организации пограничного режима между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из Евросоюза в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить границу прозрачной для передвижения людей, товаров и услуг, передает ТАСС. Но до настоящего времени не ясно, как этого добиться, если Великобритания создает новый таможенный режим с Евросоюзом.

Лондон до последнего времени отвергал любую возможность разных таможенных режимов для Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, что может вновь обострить проблему Ольстера и ирландского сепаратизма, и ставит под сомнение британский суверенитет на этой территории.

NEWSru.com

Photo by EU2017EE on Foter.com / CC BY