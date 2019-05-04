«Страм-Курс» приближается к необходимому порогу для участия в парламентских выборах

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Датская радикальная партия «Страм-Курс» лидер которой сжигает копии Корана и требует запрета мусульманской религии, приближается к необходимому порогу для участия в парламентских выборах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, небольшая крайне правая партия в Дании, которая в последние недели находилась в центре внимания мировых СМИ из-за проведения провокационных демонстраций с сжиганием копий Корана и оскорблением мусульман и иммигрантов, приближается к своей цели выдвижения кандидатуры на выборах в парламент Дании. Чтобы иметь право участвовать в предстоящих парламентских выборах партия должна заручится поддержкой не менее 20 109 избирателей. По состоянию на утро четверга крайняя правая партия «Страм-Курс» уже собрала подписи 15 000 человек. Партия наиболее известна своей исламофобской риторикой и жесткой националистической политикой, особенно против любой формы так называемой незападной миграции. На своем веб-сайте Stram Kurs утверждает, что «ислам должен быть запрещен в Дании», и что любой незападный иммигрант, живущий в королевстве, должен ее покинуть, предварительно потеряв право на дальнейшее возвращение обратно.

Лидер партии Расмус Палудан вывел свои убеждения на улицы, проводя оскорбительные акции протеста с целью вызвать гневную реакцию со стороны мусульманского и иммигрантского населения Дании. Буквально неделей ранее его снимали, когда он шел в копенгагенский район Нёрребро, где проживает большое количество иммигрантов, и неоднократно бросал в воздух копии Корана, позволяя им падать на землю. Его действия вызвали гневную реакцию со стороны сообщества и привели к протестам и арестам. Даже премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что действия Палудана были «бессмысленными провокациями», призывая оппонентов «встречать его с аргументами, а не с применением насилия».

Отметим, что парламентские выборы в Дании должны состояться не позднее 17 июня, но могут быть перенесены в случае необходимости. Чтобы претендовать на выдвижение кандидатуры, Палудан должен собрать 20 109 подписей избирателей за 15 дней до назначенных выборов.