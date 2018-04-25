Страна стартапов

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В последнее время заголовки СМИ нашей страны говорят о том, что Литва — страна начинающих стартапов. Местные проекты поражают своим масштабом, однако большее внимание предпринимательского сообщества притягивает передислокация зарубежного бизнеса в пределы нашей страны. По словам экспертов, Литва показывает себя как привлекательная бизнес-среда для множества известных компаний. В результате большинство модных новейших разработок, сделанных руками зарубежных научных энтузиастов, могут похвастаться этикеткой «Made in Lithuania». Но не искусственная ли эта слава, полученная благодаря зарубежным исследователям?

Таким образом, руководитель «Техпарка» Вильнюса Ева Дирвонскайте объяснила данный феномен следующим образом: «Наверное, существует несколько причин, почему зарубежные компании выбирают для развития своего бизнеса нашу страну. В первую очередь, здесь привлекательные законы для развития бизнеса и система налогов, которая не ударяет по карману начинающих бизнесменов. По-настоящему благоприятная IT среда – вот что делает Литву привлекательной для иностранного бизнеса. С другой стороны — опытные технические эксперты, готовность к инновациям и продвинутая интернет-инфраструктура выводят Литву на первое место по привлекательности среди других европейских стран».

С гордостью скажем, что и Литве в данной сфере все же есть чем похвастаться. Еще с 70-х годов начались исследования научных лазеров. Интенсивная исследовательская деятельность ученых Вильнюсского университета и Института физики в этой области поспособствовали тому, что в настоящее время наша страна является одним из самых крупных в мире экспортеров лазерных технологий. Сейчас в стране работают более 10 предприятий, занимающихся производством и исследованиями лазерных технологий, которые в течение года экспортируют продукцию на сумму 20 млн евро. Свою продукцию отечественные производители экспортируют в 100 стран мира, среди покупателей – самые большие лаборатории и исследовательские центры ЕС, США и Японии.

«Я хочу отметить, что еще в 1985 году в Литве было создано научно-производственное объединение «Лазеры». Литовские ученые создали промышленные лазерные технологии и удачно внедрили их в производство. Лазерные технологии создаются и до настоящего времени для медицины. И в первую очередь, для лечения заболеваний суставов. В 1983 году нами был создан первый в Литве лазерный лечебный аппарат ЛМП-010 для лечения артрита, артроза, остеохондроза. Его до сих пор с успехом используют больницы, клиники и санатории», — рассказал нам директор центра лазерной технологии Римантас Канапенас.

А вот уже в 2005 году в вильнюсском центре лазерной технологии был разработан другой, миниатюрный лазерный аппарат нового поколения. Специализированные насадки позволяют произвести лечение уха, горла, носа, снять воспаление десен и зубов. Маленький, похожий на золотой сувенир аппарат даже зарегистрирован в Книге рекордов Литвы. Его цена – около полутора тысяч евро. «Он предназначен не только для клинических условий, но и для самостоятельного лечения в домашних условиях для каждого члена семьи. Все эти лазерные аппараты сертифицированы во всех государствах ЕС. Их успешно используют для лечения как лечебные предприятия, так и частные лица самостоятельно у себя дома. Эти лазерные аппараты лечат эффективно, без боли и лекарств. В них заложен принцип биостимулирования клеток организма. Не секрет, что существуют и такие мощные лазеры, которые сегодня применяются для вооружения. Лазерным лучом можно даже сбить летательный аппарат», – признается Р. Канапенас.

Конечно, наша страна славится не только успешно развитыми лазерными технологиями. Например, ребята из Каунасского университета создали чудо-робот под всем известным, «мультяшным» названием «Аватар», который позволяет дистанционно посещать школу детям, не имеющим на то возможности. Существует транспортное средство будущего – электроавтобус без водителя, который, возможно, вскоре станет курсировать по улочкам Вильнюса. Умный банк, к которому можно подойти в любое время и выполнить все нужные операции, в которых вам помогут онлайн-консультанты. К слову, тоже отечественная разработка. Как оказалось, наша страна и правда может похвастаться масштабным технологическим прогрессом, однако все эти новинки пока тяжело приживаются в Литве. А может быть, главное открытие в мире технологий еще впереди?

Валерия ЛИТВИНОВА

Фото BFL/Паулюса Палецкиса