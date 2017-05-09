Страны Балтии договорились о синхронизации через Польшу – премьер Литвы С. Сквярнялис

Премьеры трех стран Балтии и Польши в понедельник достигли предварительной договоренности о синхронизации электросистем Литвы, Латвии и Эстонии с сетями континентальной Европы через Польшу, через уже построенную смычку LitPol Link, говорит премьер Саулюс Сквярнялис. Однако, по словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, вопрос о втором энергомосте остается открытым.

“После десяти лет непринятия решения принято принципиальное решение о том, что синхронизация будет осуществляться через Польшу. Для осуществления этого решения сегодня достаточно иметь ту смычку, которая у нас есть – первую LitPol Link. Вопрос о второй смычке может решаться в будущем, если у кого-то это вызывает обеспокоенность в плане возможной безопасности. Осталось подписать политический меморандум”, – сказал С. Сквярнялис BNS по телефону из Таллина в понедельник вечером.

По его словам, политический меморандум будет подписан в июне. Министр энергетики Ж. Вайчюнас сказал BNS по телефону из Таллина, что это один из важнейших вопросов.

“Один из существенных моментов – что не только было утверждено направление синхронизации через Польшу, но и было подтверждено то, чего мы должны добиваться в ближайшее время, как можно скорее, подписать меморандум о взаимопонимании. Это (должно быть подписано) как можно скорее – в конце июня”, – сказал Ж. Вайчюнас BNS.

По его словам, поднимался вопрос и о числе энергомостов, однако договорно, что вопрос о строительстве второй смычки остается открытым.

В проведенном Объединенным центром исследований Еврокомиссии (ЕК) исследовании указано, что самым оптимальным вариантом является синхронизация через две смычки LitPol Link – затраты на нее могут составить 770-960 млн. евро, тогда как при одной смычке они составят 900 млн. евро. Возможность синхронизировать страны Балтии со Скандинавией оценивается в 1,36-1,41 млрд. евро.

После того, как Латвия и Эстония засомневались в возможность синхронизироваться посредством одной смычки, литовский оператор электропередающих сетей Litgrid предложил проложить вторую смычку уже после 2025 года, когда намечается провести проект в жизнь и отключиться от российского энергокольца БРЭЛЛ.

BNS

Метки: Жигимантас Вайчюнас, Литва, Саулюс Сквярнялис