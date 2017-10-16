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Страны Балтии готовят соглашение о сотрудничестве в случае бедствий

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 16, 13:00   |   Комментариев: 0

Балтийские страны собираются подписать соглашение о сотрудничестве и помощи в случае бедствий.

Как сказал BNS советник премьера по политике общественной безопасности Арнолдас Пикжирнис, эта встреча позволит быстрее реагировать на просьбы соседей о помощи в области гражданской обороны.

“Практика показывает, что в случае определенных бедствий или вызовов первыми нам могут помочь соседние страны. До этого времени был такой порядок, что всякий раз, когда была необходима, например, помощь наших пожарных в Эстонии или Латвии во время бедствия, то всякий раз для этого нужно было определенное постановление – дополнительное разрешение на их выезд. С 2010 года шло согласование этого договора с той целью, чтобы можно было реагировать быстрее и эффективнее”, – сказал советник BNS.

В проекте договора говорится, что страны будут сотрудничать в случае бедствий или их превенции, когда такая помощь в силу своего характера может выходить за рамки национальных ресурсов страны и ее возможностей справиться с ситуацией или реагировать на нее”.

Подписать соглашение намечается в ближайшие месяцы, а вступить в силу оно должно в конце этого года или в начале следующего.

BNS

Метки: 

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