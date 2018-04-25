Страны Балтии и Польша готовы к подаче заявок на синхронизацию — Ж.Вайчюнас

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После того как Европейская комиссия, три страны Балтии и Польша в июне подписали политическое соглашение о синхронизации электрических сетей с континентальной Европой, проект реализуется в соответствии с планом, и страны готовятся в первый раз обратиться в Брюссель относительно финансирования проектов инфраструктуры, сказал министр энергетики Литвы.

В четверг на встрече с должностными лицами Европейской комиссии (ЕК) — отвечающим за политику в области климата и энергетики комиссаром Мигелем Ариасом Каньете, главой Директората энергетики ЕК Домиником Ристори — Жигимантас Вайчюнас подтвердил, что 4 страны готовы, чтобы в срок — в октябре — подать заявки на финансирование.

«Вместе с Латвией и Эстонией мы интенсивно работаем над тем, чтобы в начале октября были поданы заявки. Это будет первый случай, когда будут поданы заявки на финансирование не на обучение или исследования, а на конкретные проекты. Эти проекты в настоящее время согласовываются на техническом уровне. (…) Я ещё раз получил заверения в том, что Комиссия готова финансировать такие проекты, и со своей стороны подтвердил, что мы вместе со странами Балтии готовы подать заявки в намеченное время, до закрытия приглашения, т.е. до 11 октября», — сказал BNS Ж.Вайчюнас.

По его словам, технические детали проекта синхронизации также должны выясниться в конце лета.

Для реализации проекта будет использоваться нынешнее двузвенное соединение мощностью 1000 мегаватт (МВт) LitPolLink (AC, переменного тока) и будет проложена новая асинхронная электрическая линия (DC, постоянного тока) мощностью 700 МВт по дну Балтийского моря между Литвой и Польшей.

Технические решения должны быть детализированы до 30 августа, вскоре после этого они должны быть одобрены Группой высокого уровня по Плану взаимосвязи Балтийского рынка энергии (BEMIP).

К 21 сентября Польша вместе со странами Балтии представит заявку Ассоциации системных операторов Европы по передаче электроэнергии ENTSO-E, а до 11 октября — совместную заявку CEF (анг. Connecting Europe Facility) на финансирование. К февралю 2019 года Европейская комиссия должна принять решение.

Ожидается, что ENTSO-E выпустит технические условияч на присоединение в 2019 году, а четыре страны реализуют их в 2020-2025 годах. В 2025 году страны Балтии должны синхронизироваться с сетями континентальной Европы.

Общая стоимость проекта может составить около 1 миллиарда евро.

Страны Балтии до сего времени работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЕЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве Российской электрической сети.

BNS