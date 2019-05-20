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Страны Балтии и США договорились о формате «3+1» в энергетике

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt/ Пресс-служба Президента Литовской Республики

Страны Балтии и США будут укреплять сотрудничество в энергетике. Планируется, что первая встреча в формате «3+1» пройдет в Вильнюсе в сентябре.

Об этом договорено на состоявшейся в понедельник по инициативе Вашингтона в Киеве встрече президентов Литвы, Латвии и Эстонии с секретарем по энергетике США Риком Перри, сообщило президентское ведомство.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt/ Пресс-служба Президента Литовской Республики

По словам литовского президента Дали Грибаускайте, США является стратегическим партнером стран Балтии, поддерживающим стремление Литвы увеличить разнообразие источников энергопоставок, снизить зависимость от российского газа и усилить энергетическую самостоятельность региона.

Ожидается, что формат «3+1» послужит укреплению сотрудничества при синхронизации электросетей стран Балтии с сетями материковой Европы, повышению кибернетической безопасности, созданию обновляющейся энергетики, общего регионального газового рынка, импорту сжиженного природного газа (СПГ).

На четырехсторонней встрече обсуждался и вопрос поставок СПГ из США. Литва была одной из первых стран Евросоюза (ЕС), которая начала импортировать СПГ из США через клайпедский терминал.

BNS

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