Страны Балтии и США договорились о формате «3+1» в энергетике

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Страны Балтии и США будут укреплять сотрудничество в энергетике. Планируется, что первая встреча в формате «3+1» пройдет в Вильнюсе в сентябре.

Об этом договорено на состоявшейся в понедельник по инициативе Вашингтона в Киеве встрече президентов Литвы, Латвии и Эстонии с секретарем по энергетике США Риком Перри, сообщило президентское ведомство.

По словам литовского президента Дали Грибаускайте, США является стратегическим партнером стран Балтии, поддерживающим стремление Литвы увеличить разнообразие источников энергопоставок, снизить зависимость от российского газа и усилить энергетическую самостоятельность региона.

Ожидается, что формат «3+1» послужит укреплению сотрудничества при синхронизации электросетей стран Балтии с сетями материковой Европы, повышению кибернетической безопасности, созданию обновляющейся энергетики, общего регионального газового рынка, импорту сжиженного природного газа (СПГ).

На четырехсторонней встрече обсуждался и вопрос поставок СПГ из США. Литва была одной из первых стран Евросоюза (ЕС), которая начала импортировать СПГ из США через клайпедский терминал.

BNS