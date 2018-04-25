Страны Балтии поднимут оборонный бюджет выше двух процентов ВВП

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Латвия, Литва и Эстония намерены увеличить свой оборонный бюджет до уровня выше 2% от размера внутреннего валового продукта. Об этом договорились министры обороны трех стран, говорится в совместном коммюнике, которое они подписали в Вильнюсе в субботу, 24 ноября.

Документ предусматривает также развитие сотрудничества в области стратегической коммуникации между странами Балтии и Польшей, а также усиление кибербезопасности Латвии, Литвы и Эстонии.

В ходе двухдневной встречи, прошедшей в литовской столице в дни празднования столетия литовской армии Раймонд Бергманис, Раймундас Кароблис и Юри Луйк выразили готовность продолжать выполнение решений саммита НАТО, в том числе повышать способность реагирования вооруженных сил и развивать боеготовность.

В коммюнике подчеркивается вклад в региональную безопасность со стороны боевых групп в рамках расширенного присутствия НАТО. Министры обороны стран Балтии положительно оценили сотрудничество Латвии, Эстонии и Дании по созданию штаба многонациональной дивизии Север на латвийской военной базе Адажи и выразили поддержку усилиям Киева и Тбилиси по евроатлантической интеграции и реализации программы Восточного партнерства.

Также в Вильнюсе 24 ноября прошел парад по случаю 100-летия вооруженных сил Литвы, в котором приняли участие не только литовские солдаты, но и военные из 14 стран НАТО и союзнических государств.

Ранее стало известно, что уже девять из 29 стран-членов НАТО увеличили оборонные расходы до 2% ВВП. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. В 2014 году таких государств было лишь три.

По информации kam.lt