Одну из стран Балтии в следующем месяце должен посетить председатель Палаты представителей США Пол Райан – третий самый высокопоставленный официальный представитель США после президента и вице-президента, сообщили СМИ и дипломаты.
Английская газета The Times сообщила, что П. Райан должен посетить Литву, но дипломатические источники сказали BNS, что П. Райан может приехать в соседнюю Латвию.
Пресс-атташе посольства США в Вильнюсе сказала BNS, что посольству сейчас ничего неизвестно о планах визита.
Целью визита П. Райана, по всей видимости, является подчеркнуть, что обязательства США перед обороной стран Балтии остаются неизменными, невзирая на противоречивые заявления нового президента Дональда Трампа.
В ходе этого визита П. Райан также должен посетить Лондон, Брюссель и Польшу.
В Литву менее двух лет назад приезжал тогдашний предшественник П. Райана на посту председателя Палаты представителей Джон Бейнер.
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