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Страны Балтии посетит глава Палаты представителей США П. Райан

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 21, 13:00   |   Комментариев: 0

Одну из стран Балтии в следующем месяце должен посетить председатель Палаты представителей США Пол Райан – третий самый высокопоставленный официальный представитель США после президента и вице-президента, сообщили СМИ и дипломаты.

Английская газета The Times сообщила, что П. Райан должен посетить Литву, но дипломатические источники сказали BNS, что П. Райан может приехать в соседнюю Латвию.

Пресс-атташе посольства США в Вильнюсе сказала BNS, что посольству сейчас ничего неизвестно о планах визита.

Целью визита П. Райана, по всей видимости, является подчеркнуть, что обязательства США перед обороной стран Балтии остаются неизменными, невзирая на противоречивые заявления нового президента Дональда Трампа.

В ходе этого визита П. Райан также должен посетить Лондон, Брюссель и Польшу.

В Литву менее двух лет назад приезжал тогдашний предшественник П. Райана на посту председателя Палаты представителей Джон Бейнер.

BNS

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