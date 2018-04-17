Страны G7 поддержали удары по Сирии и призвали Россию к “срочному ответу” по делу Скрипаля

Лидеры стран “Большой семерки” (G7) выпустили совместное заявление, в котором выразили поддержку авиаударам, нанесенным западной коалицией в ночь на 14 апреля по сирийским правительственным объектам в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Совместное заявление распространил офис канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Канада председательствует в “Большой семерке” в 2018 году. Кроме того, главы МИД G7 потребовали от России “срочного ответа” по инциденту в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лидеры стран “Группы семи” выразили готовность к дипломатическому решению сирийского конфликта. “Мы по-прежнему привержены дипломатическому решению конфликта в Сирии. Мы выражаем признательность и поддержку усилиям спецпосланника [Генерального секретаря] ООН [по Сирии Стаффана] де Мистуры по обеспечению всеобъемлющего и заслуживающего доверия политического перехода [власти в Сирии] в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и Женевского коммюнике”, – отмечается в документе (цитата по ТАСС).

В заявлении также говорится, что лидеры “семерки” поддерживают ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Ракетный удар, как отмечается в документе, был предпринят только после того, как “все дипломатические возможности, касающиеся соблюдения международных норм по запрету использования химоружия, были исчерпаны”.

“Мы, лидеры G7 из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Европейского союза, едины в том, что самым решительным образом осуждаем использование химического оружия 7 апреля в сирийской Восточной Гуте”, – подчеркивается в заявлении.

“Мы полностью поддерживаем все усилия, предпринятые США, Великобританией и Францией, направленные на то, чтобы ослабить возможности режима [президента Башара] Асада по использованию химического оружия в будущем, что и было продемонстрировано 13 апреля [по времени Восточного побережья США и Канады].

Лидеры “Большой семерки” подчеркнули, что любое использование химического оружия представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Они также осудили применение правительством Асада химоружия против сирийского народа и обвинили его в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН 2118 от 2013 года.

Главы МИД G7 потребовали от России “срочного ответа” по делу Скрипаля

Входящие в “Большую семерку” страны призвали российские власти “срочно ответить” на вопросы об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел “семерки”.

В документе также говорится, что Россия “в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть ОЗХО программу производства “Новичка”, о которой ранее не сообщалось”.

“Любое применение химического оружия, вне зависимости от обстоятельств, является прямым нарушением международных законов Конвенции о запрещении химоружия”, – отмечается в заявлении (цитата по “Интерфаксу”). В нем подчеркивается, что применение отравляющих веществ “является угрозой для всех нас”.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа “Новичок”, разработанным в России. В Москве все обвинения отвергают.

NEWSru.com

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