Страны с самыми дорогими услугами ЖКХ

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Мировой рейтинг потребительских цен и уровня жизни Numbeo (проект, собирающий данные о разных аспектах жизни в разных странах мира) позволяет оценить, в каких странах приходится больше всего платить за услуги ЖКХ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РБК, рейтинг основан на размере ежемесячной платы за электричество, газ, воду и вывоз мусора в квартирах площадью 85 кв. м. Размер оплаты рассчитывается в долларах США.

Европа

Государства Западной и, что менее ожидаемо, Восточной Европы занимают почти все строчки первой десятки рейтинга Numbeo. Интересно, что Норвегия и Швейцария, которые принято считать одними из самых дорогих стран в мире, не попали в первую десятку государств с высокой стоимостью ЖКХ.

На первом месте Германия. Здесь содержание стандартной квартиры обойдется в 244 доллара. Немцы редко обсуждают доходы, но всегда готовы поддержать беседу о выборе выгодного поставщика услуг и способах экономии на стоимости газа и электроэнергии. Они предпочтут зимой потеплее одеться дома, но поменьше заплатить за отопление. Почти вровень с Германией оказалась Словения, где ежемесячная плата за ЖКХ составляет 222 доллара.

Австрия и менее зажиточные Словакия и Эстония оказались в одинаковом положении. Здесь коммунальные услуги обходятся примерно в 204–206 долларов в месяц.

Расходы на ЖКХ в Великобритании составляют в среднем 186 долларов. На сельском севере страны дороже всего выходит электроснабжение, поскольку дома обогреваются электричеством. На юге, где люди чаще живут в городах, основная статья расходов — плата за газовое отопление.

Среди скандинавских стран на первом месте по стоимости коммунальных услуг оказалась Дания — 184 доллара в месяц. В Скандинавии, как и в Германии, стараются экономить на отоплении. Поэтому жители, например, Норвегии, Швеции и Финляндии используют для обогрева домов биотопливо. Такие котлы обходятся дешевле газовых и электрических. Зато в этих странах самые низкие цены на воду, а в Швеции водоснабжение не только стоит дешево, но и часто предоставляется бесплатно.

Замыкает первую десятку стран с самыми высокими тарифами ЖКХ Хорватия, где стоимость таких услуг составляет примерно 182 доллара в месяц.

Кроме европейских стран, в число десяти государств с самыми дорогими коммунальными услугами попали Гонконг и Израиль.

Гонконг

В «Маленьком драконе», как называют жители этот город, цены на ЖКХ примерно равны европейским — 199 долларов в месяц. Впрочем, в густонаселенном Гонконге найти жилье площадью 85 «квадратов» не так-то просто. Поэтому расходы на «коммуналку» уменьшаются просто за счет небольшой площади квартир.

Израиль

Жизнь в этой стране в целом обходится недешево. Касается это и коммунальных услуг — Израиль на седьмом месте в рейтинге Numbeo. Больше всего израильтяне платят за электричество из-за почти постоянной потребности в кондиционерах. Расходы на электроэнергию снижаются только на время короткой зимы. Воду в Израиле принято экономить. Поэтому счета за водоснабжение редко бывают внушительными. Но если кто-то не соблюдает ограничений, то и платить будет по более высокому тарифу.

В целом ежемесячная плата за стандартную квартиру 85 кв. м. составит примерно 191 доллар.

Тропические острова

Еще один глобальный агрегатор информации об уровне жизни в разных уголках мира, The Expatistan.com, называет в числе самых дорогих для жизни стран тропические острова. В этой базе не выделен отдельный рейтинг в соответствии со стоимостью только услуг ЖКХ. Однако по каждому государству есть подробная информация о ценах на еду, аренду, одежду и т. п., общая стоимость которых определяет место страны в общемировой картине стоимости уровня жизни.

Казалось бы, жизнь в благоприятном островном климате не требует серьезных вложений в «коммуналку». Тем не менее лидерами в области стоимости ЖКХ стали Бермудские и Каймановы острова. Содержание квартиры площадью 85 кв. м на Каймановых островах ежемесячно составляет 378, на Бермудах — 375 долларов. Чуть дешевле обойдутся Багамы, где за коммунальные услуги придется отдать 312 долларов.

Россия

Россия в рейтинге Numbeo находится на 46-м месте. Ежемесячную стоимость коммунальных услуг в этой стране Numbeo определяет в размере примерно 103 долларов. В рейтинге The Expatistan Россия находится на 87-м месте, а стоимость услуг ЖКХ определена в размере 93 долларов.