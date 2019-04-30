Страны Восточного партнерства должны способствовать решению вызовов

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Во вторник советник президента Литвы Дали Грибаускайте по вопросам внешней политики призвал Евросоюз укреплять программу Восточного партнерства ЕС с тем, чтобы участвующие в ней страны могли внести вклад в разрешение вызовов сообщества.

«Я считаю, что мы должны сохранить эту программу, и на самом деле еще больше укрепить, например, демонстрируя, чем восточные партнеры будут выгодны Европе, поскольку до сих пор связь выглядела так, что восточные партнеры лишь просят что-то» – сказал Нериюс Алексеюнас в интервью радиостанции Ziniu radijas Нериюс Алексеюнас.

По словам советника, страны Восточного партнерства сильны в борьбе с кибернетическими выпадами, пропагандой, они также могли бы помочь справиться с вызовами миграции, охраны внешней границы ЕС, борьбы с терроризмом.

«Эти страны обладают тем опытом, который Европа сейчас лишь приобретает», – сказал дипломат.

Программа Восточного партнерства, призванная интегрировать в ЕС шесть стран Восточной Европы, действует десятилетие. В ней участвуют Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

BNS