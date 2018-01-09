  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.01.09 Текущий номер: N1 (1193) 4 января
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Страсбургский суд огласит решения по возможным нарушениям права собственности в Литве

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 09, 15:00   |   Комментариев: 0

Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) должен огласить решения по четырем делам, в которых граждане Литвы обжаловали возможные нарушения их прав на собственность.

В одном из дел двое граждан жалуются на то, что во время судебного разбирательства не могли пользоваться своим домом, поскольку из него не было выселены прежние жильцы.

В других делах поднимается вопрос о непредоставлении нового земельного участка для индивидуального строительства в городе Вильнюсе и процесса реституции.

Еще в одно дело открыто по жалобе на то, что литовские суды обязали разрушить строительный объект, возведенный по разрешению, выданному районным самоуправлением.

ЕСПЧ решает, не нарушили ли государства Европейскую конвенцию о правах и основных свободах человека.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿