Страсбургский суд огласит решения по возможным нарушениям права собственности в Литве

Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) должен огласить решения по четырем делам, в которых граждане Литвы обжаловали возможные нарушения их прав на собственность.

В одном из дел двое граждан жалуются на то, что во время судебного разбирательства не могли пользоваться своим домом, поскольку из него не было выселены прежние жильцы.

В других делах поднимается вопрос о непредоставлении нового земельного участка для индивидуального строительства в городе Вильнюсе и процесса реституции.

Еще в одно дело открыто по жалобе на то, что литовские суды обязали разрушить строительный объект, возведенный по разрешению, выданному районным самоуправлением.

ЕСПЧ решает, не нарушили ли государства Европейскую конвенцию о правах и основных свободах человека.

BNS

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