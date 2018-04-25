Страсбургский суд присудил компенсации за затянувшийся возврат земель в Вильнюсском крае

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил тысячные компенсации нескольким гражданам Литвы в связи с затянувшимся процессом возврата земель в Вильнюсском крае.

Две заявительницы указали в Страсбургском суде, что Литва нарушила их права на собственность.

Литовские суды сначала признали их право на национализированные в советские годы земли в Крижёкай и Вайдотай, но позднее они были лишены прав собственности, поскольку на этих участках находятся леса государственного значения.

Процедуры реституции продолжались, но права собственности до сих пор не восстановлены.

Одной заявительнице Янине Кшиванскене Литва должна будет возместить неимущественный ущерб в размере 7 тыс. евро, а второй Монике Коркуч — 3 тыс. евро. Решение о материальном ущербе пока не принято в ожидании решений литовских ведомств.

BNS