Стратегия: в будущем без бензина и дизтоплива

Правительство одобрило обновленную Национальную стратегию энергетической независимости Литвы. Согласно документу, планируется почти полностью перевести энергетику страны на возобновляемые источники.

Стратегия устанавливает цели страны в развитии энергетики и способы их реализации до 2030 года, а также основные принципы преобразования сектора к 2050 году. В документе указаны четыре направления литовской энергетической политики: энергетическая безопасность, развитие «зеленой» энергетики, создание конкурентной среды и инновационность.

В стратегии подчеркивается, что для укрепления энергетической безопасности необходимо сократить зависимость страны от внешних поставщиков энергии, то есть расширить собственный национальный энергетический сектор.

Планируется, что к 2020 году Литва будет производить 35% необходимой ей энергии. К 2030 году национальное производство сможет покрывать уже две трети потребностей страны, а в 2050-м Литва сможет полностью обеспечивать себя электроэнергией.

Намечается, что к 2030 году использование обычного топлива (бензина и дизтоплива) в автомобилях в городах должно снизиться на 50%, а в 2050 году – на 100%.

Правительство предлагает потребителям активно участвовать в производстве «зеленой» энергии. Жители смогут обеспечивать потребности своих домашних хозяйств, участвуя в правительственном проекте. Ожидается, что к 2020 году 34 тысячи жителей Литвы будут самостоятельно производить электроэнергию, а к 2030-му количество независимых производителей достигнет 500 тысяч.

Литва также намерена объединить свои электросети и рынки энергетики с системой Евросоюза в течение ближайших пяти лет. Для этого необходимо успешно завершить два проекта: синхронизировать электросети с Евросоюзом к 2025 году и построить газопровод с Польшей к 2021 году.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что к 2030 году Литва планирует производить 45% энергии из возобновляемых источников.

Он сказал об этом, выступая на международной конференции по ветряной энергетике WindEurope 2017, которая в конце ноября прошла в Амстердаме.

«Перед Литвой стоят амбициозные долгосрочные цели в области возобновляемой энергетики. Национальная стратегия энергетической независимости предусматривает, что к 2030 году по меньшей мере 45% энергии должно производиться с использованием возобновляемых источников, в том числе с помощью ветра», — сказал Вайчюнас.

К 2050 году планируется вырабатывать до 80% энергии из возобновляемых источников.

По словам главы Министерства энергетики, возобновляемая энергетика не только вносит вклад в борьбу с изменением климата, она также создает новые рабочие места. По статистике, предоставленной WindEurope, благодаря развитию ветряной энергетики в Европе открылись 260 вакансий, а вклад отрасли в ВВП составил 36 млрд евро.

Литва является одним из лидеров Евросоюза по производству возобновляемой энергии. Предполагается, что в этом году ветряные установки произведут рекордные 1,2 тераватт-час, что составит почти треть всей произведенной энергии в стране.

Инф. «ЛК»

Метки: N49 (1189) 7 декабря, энергетика