Страхование могил

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В ноябре растет интерес к страхованию кладбищенских захоронений, могильных памятников.

Этот интерес общества отмечают все страховые компании.

Чаще всего места захоронений страдают от стихийных природных явлений – ливней и ураганов, также часты случаи вандализма и воровства. Убытки людей, ухаживающих за могилами родных и близких, составляют в таких случаях от нескольких сот до нескольких тысяч евро.

Обычно после посещения могил близких в ноябрьские дни поминовения усопших люди решают застраховаться, и спрос на эту услугу возрастает вдвое по сравнению с остальными месяцами.

Чаще всего могилы близких страхуют женщины в возрасте от 50 до 80 лет; эта услуга популярна в крупных городах страны – Вильнюсе, Каунасе, Панявежисе.

Информация «ЛК», BNS