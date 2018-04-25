Страхование здоровья — мотивация работников

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Исследования показывают, что дополнительным страхованием здоровья в Литве застрахован каждый 8-й человек. Этим видом страхования работодатели занимаются без учета рабочего стажа работника. Чаще всего страхованием здоровья застрахованы руководители и специалисты. Это и респонденты в возрасте 18-25 лет, начинающие свою карьеру, и профессионалы, имеющие большой трудовой стаж. По утверждению страховщиков, на некоторых предприятиях работодатели заботятся о страховании здоровья работников раньше, чем о своем страховании.

Это показал репрезентативный опрос жителей Литвы, проведенный компанией Spinter tyrimai по заказу Gjensidige.

«Страхование здоровья в Литве – это ежегодно увеличивающийся вид страхования. За первые 9 месяцев этого года рынок увеличился почти на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это определил постоянно расширяющийся спектр услуг, связанных со здоровьем, которыми могут воспользоваться застрахованные граждане. Также заметно, что люди ежегодно обращают больше внимания на укрепление здоровья и профилактику», — отмечает директор Департамента маркетинга клиентов страхового общества Gjensidige Римтас Вайткунскас.

По данным исследования, почти половину работников, пользующихся этой услугой, составляют люди, занимающие руководящие должности, и специалисты. «Смена

высококомпетентных работников приносит больше всего беспокойства и даже финансовых убытков каждому владельцу предприятия, поэтому работодатели стараются мотивировать этих людей», — говорит представитель страхового общества.

Как показало исследование, среди наиболее популярных услуг пакета страхования здоровья является лечение в клиниках, лечение зубов и аптечные товары. Сейчас становятся все популярнее пакеты страхования с профилактической услугой для того, чтобы работники предварительно проверяли свое здоровье. Люди оценивают новшества, например, электронную карточку, когда клиенту не надо носить карточку с собой. Становится популярным и самообслуживание по Интернету, здесь можно активировать карточку страхования здоровья, сообщить о событии, следить за информацией о своем страховании.

По словам Вайткунскаса, в последние годы коренным образом изменилось количество предприятий, осуществляющих страхование здоровья граждан. Если раньше страхование здоровья было выбором крупных предпринимательских обществ, то в настоящее время быстро увеличивается количество предприятий среднего размера, насчитывающих 20-50 работников. Их догоняют и мелкие предприниматели, которые еще несколько лет назад пассивно пользовались данной услугой.

«Среди предприятий, застраховавших здоровье своих работников, больше всего – в сфере информационных технологий, финансов, логистики, производства, продаж, недвижимого имущества, сектора услуг, все больше этими услугами пользуются и расположенные в регионах предприятия», — отметил представитель страхового общества.

Вайткунскас обращает внимание на то, что люди, занимающиеся и физическим, и интеллектуальным трудом, почти в равной степени застрахованы страхованием здоровья, и это делают работодатели.

«Разумеется, характер работы может определить некоторые заболевания или травмы, но это не обязательное правило. Скажем, аллергия может развиваться как у работника, связанного с определенными химикатами, так и у офисного работника, только причины заболевания будут разными», — отмечает представитель страхового общества.

Заметим, что производственные или сельскохозяйственные предприятия страхуют здоровье работников, занятых и в офисе, и на производстве, и на полях.

«Имеются случаи, когда руководители предприятия себя не страхуют, потому что их финансовые возможности позволяют позаботиться об услугах охраны здоровья, но они с большой ответственностью страхуют здоровье всех своих работников. Часто предприятие считает эти услуги одним из основных средств мотивации работников», — резюмирует Вайткунскас.

Информация «ЛК», BNS