Страхование здоровья, обучаясь за рубежом: о чем надо позаботиться студентам?

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Учеба в вузах за границей – большая перемена, которая ожидает молодых людей из Литвы, и с которой связано много подготовительных работ. Одна из важнейших – это страхование здоровья. Поэтому Вильнюсская территориальная больничная касса (ТБК) напоминает, что молодые люди, обучающиеся за рубежом, обязательно должны сделать это как можно быстрее и, наоборот, чего делать не надо.

«Мы замечаем, что отправляющиеся на учебу в зарубежные вузы молодые люди каждый год делают две существенные ошибки, связанные с обязательным страхованием здоровья. Одни вовремя должным образом не подтверждают свой, как студента, статус, другие, наоборот – спешат задекларировать свой отъезд. В обоих случаях прекращается страхование молодых людей – они теряют право получать медицинские услуги, оплачиваемые из средств государства», — говорит Лина Виткаускене – заведующая отделом обслуживания населения Вильнюсской территориальной больничной кассы.

На средства государства все студенты, обучающиеся по программам постоянной формы обучения, страхуются на академический год. Для того, чтобы оставалось в силе закончившееся страхование, уезжающие на учебу в высшие школы Евросоюза, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии лица должны просто представить в ТБК по месту жительства справку зарубежного вуза, подтверждающую статус студента.

По словам Виткаускене, будущие студенты особенно часто представляют присланное зарубежным вузом приглашение на учебу, однако такое приглашение не доказывает статуса студента. В ТБК вместе с удостоверением личности обязательно представить выданный учебным заведением оригинал официальной академической справки, подтверждающий, что молодой человек действительно там учится. Для подтверждения страхования обязательным страхованием здоровья принимаются только оригиналы документов.

Справку можно представить, придя в ТБК, по почте (прислав оригинал справки, копию удостоверения личности, прошение свободной формы о подтверждении страхования) или через уполномоченное лицо (обязательна доверенность). По электронной почте можно прислать справку, если в ней указана возможность проверить действие справки электронным способом. Страхование студентов подтверждается и в тех случаях, когда само высшее учебное заведение присылает в ТБК электронный документ (справку об учебе).

Следует обратить внимание на то, что эту справку в ТБК надо представлять каждый учебный год, потому что страхование студентов утверждается на основании указанных в справке периодов, но не более чем на один академический год. Если не будет представлена справка, то не только прекращается страховка, но и считается задолженность взносов обязательного страхования здоровья, которую надо погасить, чтобы страхование снова вступило в силу. Если учебный год начинается позже, то взнос обязательного страхования здоровья за ноябрь, пока не начались занятия, будущие студенты должны уплатить сами. Например, если занятия начинаются в октябре, то взнос обязательного страхования здоровья за сентябрь нужно уплатить самостоятельно.

«Довольно частая ситуация, когда поступившие на учебу за рубежом молодые люди декларируют свой отъезд из Литвы, поэтому лишаются статуса постоянного жителя Литвы, а заодно и страхования на средства государства. Отъезд декларировать действительно не надо, если человек отправляется на учебу в вуз в страны ЕС, Норвегию, Исландию. Лихтенштейн и Швейцарию. Если задекларирован отъезд, то о страховании здоровья приходится самим позаботиться в стране обучения», — подчеркивает Виткаускене.

Лицам, отправляющимся на учебу в упомянутые страны, также рекомендуется заказать в ТБК европейскую карточку страхования здоровья. Она подтверждает право лица получать в учебных учреждениях, принадлежащих государственной системе охраны здоровья этих стран, необходимую медицинскую помощь, назначенную по усмотрению врача, расходы на которую компенсирует государственное страхование здоровья.

Представитель Вильнюсской ТБК также обращает внимание на то, что молодые люди, уезжающие на учебу в вузы не в Европу — не страхуются на государственные средства, поэтому о страховании своего здоровья должны позаботиться сами. Лицам, обучающимся в вузах Литвы, по поводу подтверждения страхования не надо обращаться в ТБК, потому что их нужные данные поступают из Реестра студентов.

Информация «ЛК»