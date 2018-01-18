Страховщик обрушившегося магазина Maxima в Риге – Ergo выплатит 1,6 млн. евро

Работающая в странах Балтии германская страховая компания Ergo Insurance выплатит 1,615 млн. евро контролирующему торговую сеть дочернему предприятию Maxima grupe – Maxima Latvija и компании Tineo – владельцу здания в Риге, в котором произошло обрушение кровли магазина Maxima.

Это предусмотрено в заключенном 8 января Ergo Insurance, Maxima Latvija и Tineo договоре мировой, который 16 января утвердил Вильнюсский окружной суд (ВОС), информировала BNS представитель суда Вайда Юркявичюте.

По ее словам, суд решил, что договор мировой не противоречит положениям закона или общественному интересу, а также не нарушает права и законные интересы сторон, поэтому просьба его утвердить и прекратить дело была удовлетворена.

В договоре мировой предусмотрено, что компания Ergo Insurance, которая не признает никакой своей ответственности, заплатит 1,037 млн. евро компании Tineo и 578,1 тыс. евро компании Maxima Latvija. Предприятия также отказались от всех нынешних или возможных требований и претензий, связанных с ответственностью в связи с обрушением кровли магазина Maxima, а также от дальнейших тяжб в судах Литвы или других стран.

В конце ноября 2013 года в результате обрушения кровли магазина Maxima в Риге погибло 54 человека, в том числе три спасателя, еще десятки людей получили ранения.

Компания Ergo застраховала имущество и коммерческие риски Maxima Latvija и Tineo. Maxima Latvija еще в 2013 году информировала Ergo Insurance о произошедшем страховом случае, представив просьбу о полагающейся страховой выплате, однако последняя указала, что в договоре страхования предусмотрено, что страховая защита не действует в тех случаях, когда убытки понесены в результате ошибок, допущенных при проектировании строительства.

Не получив страховой выплаты, Maxima Latvija и Tineo в 2017 году обратились в Вильнюсский окружной суд.

BNS

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