Страховщики предупреждают: вы не так поняли

С 1 июля водителям не надо иметь при себе свидетельство об обязательном страховании, документов о техосмотре автомобиля и его регистрации и даже водительского удостоверения. Достаточно иметь только карточку удостоверения личности или паспорт.

Однако страховщики серьезно предупреждают, что некоторые водители эту уступку не так поняли и слишком расслабились.

Не иметь документов — только в Литве

Очень важно обратить внимание, что эта поправка к закону действует только на территории нашей страны, а за пределами Литвы должностные лица зарубежных стран могут попросить и страховое свидетельство, и другие документы. А поездка за покупками в Польшу или на выходные на взморье в Латвии – это тоже зарубежное путешествие, поэтому водителям нельзя терять бдительность. Кроме того, и при поездках по Литве лучше иметь все документы, потому что таким образом вы сэкономите время в случае мелкой аварии.

«Поправки к закону вступили в силу только на территории Литвы, поэтому те, кто собирается поехать на машине в отпуск за границу или часто ездит не по территории Литвы, должны не забывать, что за пределами Литвы зарубежным должностным лицам может быть недостаточно наличия документа, подтверждающего личность.

За рубежом должностные лица могут попросить у водителей и водительские права, и страховые документы, а также карточку регистрации автомобиля и технического осмотра», — пояснил Андрюс Дамбраускас – руководитель отдела страховых продуктов, оценки риска и ценообразования компании Gjensidige.

Необходима зеленая карта

По словам Дамбраускаса, при поездке в страны, не являющиеся членами Евросоюза, водители, как и раньше, должны будут иметь международное удостоверение страховки транспортного средства – зеленую карту.

«Ее по просьбе водителей страховщики выдают вместе с обязательной страховкой гражданской ответственности. Ехать в Беларусь, на Украину или в Россию без зеленой карты не рискуйте.

В государствах Евросоюза ее физически иметь необязательно. Однако в Латвии, Польше, Германии или других странах ЕС водители могут столкнуться с неполадками – зарубежные чиновники проверяют только бумажные страховые документы, потому что единой электронной системы в Евросоюзе нет», — сказал представитель страховой компании.

По его утверждению, в разных странах действует разная правовая база, поэтому должностные лица отсутствие страхового свидетельства могут трактовать как езду без обязательного страхования гражданской ответственности.

«Чтобы избежать таких ситуаций, водители за рубеж должны захватить не только документ удостоверения личности, но и водительское удостоверение, страховой полис», — отметил Дамбраускас.

Как вести себя в случае аварии?

Дамбраускас обратил внимание, что в случае дорожного происшествия и при заполнении декларации дорожных происшествий водители все равно должны указать номер обязательного страхового полиса.

Если у вас нет при себе полиса, то данные страхового договора вы можете найти в информационной системе бюро страховщиков www.cab.lt. Но еще проще будет сфотографировать как страховой договор, так и водительское удостоверение, свидетельство регистрации автомобиля, чтобы в случае необходимости можно было оперативно, не создавая препятствий другим участникам движения, быстро и подробно заполнить декларацию о дорожном происшествии», — советует Дамбраускас.

Страховой эксперт обращает внимание на то, что подробно и должным образом заполненная декларация дорожного происшествия помогает страховщику виновника дорожного происшествия гораздо быстрее и эффективнее выполнить процедуры администрирования ущерба и возместить убытки.

С 1 июля вступили в силу поправки к Закону по безопасности движения на автодорогах, связанные с наличием при себе водительского удостоверения и других документов. В Литве будет достаточно иметь один документ удостоверения личности, а действительность других документов должностные лица проверят в базе данных.

Инф. «ЛК»