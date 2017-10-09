Стражи этики ЛСДП предлагают исключить из партии 10 парламентских социал-демократов

Комиссия по этике и процедурным вопросам Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) в субботу предложила исключить из партии десять членов сейма, не подчинившихся решения партсовета о выходе из правящей коалиции с “аграриями”.

Окончательное решение о судьбе партийцев должен принять партсовет.

Исключить парламентариев из партии предлагается из-за того, что они предпочли совместную работу с “аграриями”, хотя совет ЛСДП в сентябре принял решение о выходе из првящей коалиции с Литовским союзом крестьян и зеленых.

В конце сентября девять парламентских социал-демократов голосовали за то, чтобы продолжить сотрудничество с “аграриями”. Это были Юозас Бярнатонис, Антанас Винкус, Артурас Скарджюс, Ирена Шяулене, Риманте Шалашявичюте, Альгирдас Буткявичюс, Римантас Синкявичюс, Андрюс Палёнис, Гядиминас Киркилас. Четыре социал-демократа: Раса Будбяргите, Раминта Поповене, Альгирдас Сисас и Юозас Олякас, – были против. Юлюс Сабатаускас воздержался, а еще три парламентских социал-демократа в заседании не участвовали. Из партии предлагается исключить и Миндаугаса Бастиса, который подписал соглашение о коалиции фракций, но не участвовал в голосовании об этом решении.

BNS

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