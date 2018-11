Стрельба в баре под Лос-Анджелесом: много раненых

Американские СМИ сообщают о стрельбе в баре города Таузенд-Оукс под Лос-Анджелесом (штат Калифорния), есть раненые, не исключены жертвы. Пожарный департамент округа Вентура подтвердил информацию об инциденте в своем Twitter.

#OaksInc: Ongoing active shooter incident reported at Borderline in @CityofTO . Please stay away from area. Active law enforcement incident. Multiple injuries reported. Details still being determined. Multiple ambulances requested. @VCFD pic.twitter.com/4X3b8KMisc

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) November 8, 2018