Стрельба в баре под Лос-Анджелесом: много раненых

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Американские СМИ сообщают о стрельбе в баре города Таузенд-Оукс под Лос-Анджелесом (штат Калифорния), есть раненые, не исключены жертвы. Пожарный департамент округа Вентура подтвердил информацию об инциденте в своем Twitter.

#OaksInc: Ongoing active shooter incident reported at Borderline in @CityofTO . Please stay away from area. Active law enforcement incident. Multiple injuries reported. Details still being determined. Multiple ambulances requested. @VCFD pic.twitter.com/4X3b8KMisc — VCFD PIO (@VCFD_PIO) November 8, 2018

По словам очевидцев, на которых ссылается Los Angeles Times, неизвестный ворвался в бар около 23:30 среды и начал стрелять. Источник издания в правоохранительных органах сообщил о как минимум 30 выстрелах. По его данным, есть жертвы, но официально информации на этот счет пока нет.

В полиции сообщают как минимум о шести раненых. На месте находятся экстренные службы, представители властей призывают людей избегать район происшествия. Согласно информации на сайте бара Borderline, где произошла стрельба, там регулярно проводятся концерты кантри-музыки. В вечер инцидента там должно было состояться мероприятие для студентов колледжа.

Приехавшие на место происшествия полицейские вступили в перестрелку с подозреваемым в нападении, один из правоохранителей был ранен. Полученнные им травмы не угрожают его жизни, отмечает CBS Los Angeles. Очевидцы видели, как полиция выводила из бара несколько человек. Задержан ли стрелок, пока не сообщается.

На место преступления была направлена объединенная целевая группа ФБР по терроризму. Вдоль дороги, прилегающей к бару, скопились полицейские машины и кареты скорой помощи.

NEWSru.com