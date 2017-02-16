Сотрудничество Литвы и России возможно только после прекращения агрессии на Украине и решения других актуальных вопросов, отметил вице-министр иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс, который на этой неделе встретился с послом России в Вильнюсе Александром Удальцовым, сообщает BNS.
«Литва готова развивать основанные на равноценности и взаимоуважении добрососедские отношения со всеми соседями, включая Россию, однако полноценное двухстороннее сотрудничество Литвы и России будет возможно только тогда, когда Россия прекратит агрессию против Украины, будут проведены в жизнь Минские соглашения, решены другие актуальные вопросы», – приведены в пресс-релизе слова вице-министра ИД.
По его словам, Литва сохранит политическую преемственность и впредь будет последовательно поднимать важные вопросы, связанные с возмещением ущерба от оккупации, сотрудничеством в расследовании дел о трагических событиях 13 января в Вильнюсе, об убийстве на КПП Мядининкай. Д. Скусявичюс сказал, что контекст литовско-российских отношений – сложный, однако между странами есть вопросы практического сотрудничества, по которым нужно дискутировать и искать решения.
Встречи литовских должностных лиц с высокопоставленными российскими дипломатами, о которых сообщается публично, в последние годы бывают редко.
Литва резко критикует действия России в международном сообществе и обеспокоена ее действиями в регионе Балтийского моря.
Инф. «ЛК»
Метки: N7 (1147) 16 февраля, Александр Удальцов, встреча, Дарюс Скусявичюс, Россия, Сотрудничество, Украина
И когда же Вы дружить начнёте ?А там уже как звёзды лягут на небе…
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“…Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона” (Иван Крылов)
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