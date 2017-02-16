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Строгие условия для дружбы Литвы с Россией

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 16, 0:03   |   Комментариев: 4

Сотрудничество Литвы и России возможно только после прекращения агрессии на Украине и решения других актуальных вопросов, отметил вице-министр иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс, который на этой неделе встретился с послом России в Вильнюсе Александром Удальцовым, сообщает BNS.

Фото facebook.com

Фото facebook.com

«Литва готова развивать основанные на равноценности и взаимоуважении добрососедские отношения со всеми соседями, включая Россию, однако полноценное двухстороннее сотрудничество Литвы и России будет возможно только тогда, когда Россия прекратит агрессию против Украины, будут проведены в жизнь Минские соглашения, решены другие актуальные вопросы», – приведены в пресс-релизе слова вице-министра ИД.

По его словам, Литва сохранит политическую преемственность и впредь будет последовательно поднимать важные вопросы, связанные с возмещением ущерба от оккупации, сотрудничеством в расследовании дел о трагических событиях 13 января в Вильнюсе, об убийстве на КПП Мядининкай. Д. Скусявичюс сказал, что контекст литовско-российских отношений – сложный, однако между странами есть вопросы практического сотрудничества, по которым нужно дискутировать и искать решения.

Встречи литовских должностных лиц с высокопоставленными российскими дипломатами, о которых сообщается публично, в последние годы бывают редко.

Литва резко критикует действия России в международном сообществе и обеспокоена ее действиями в регионе Балтийского моря.

Инф. «ЛК»

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Комментарии читателей (4)
  1. (94.45.179.237) Екатерина пишет:
    2017 02 16 at 09:47

    И когда же Вы дружить начнёте ?А там уже как звёзды лягут на небе…

  2. (78.57.202.119) Капитан Немо пишет:
    2017 02 16 at 09:44

    Какой ущерб и от какой окуппации? За возврат Вильнюса, за подаренную Клайпеду Россия вправе спросить возмещение

  3. (78.158.2.140) Гм пишет:
    2017 02 16 at 00:13

    “…Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона” (Иван Крылов)

  4. (78.158.2.140) Вопрос пишет:
    2017 02 16 at 00:12

    Интересно, какие условия выдвинула российская сторона?






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