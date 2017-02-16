Строгие условия для дружбы Литвы с Россией

Сотрудничество Литвы и России возможно только после прекращения агрессии на Украине и решения других актуальных вопросов, отметил вице-министр иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс, который на этой неделе встретился с послом России в Вильнюсе Александром Удальцовым, сообщает BNS.

«Литва готова развивать основанные на равноценности и взаимоуважении добрососедские отношения со всеми соседями, включая Россию, однако полноценное двухстороннее сотрудничество Литвы и России будет возможно только тогда, когда Россия прекратит агрессию против Украины, будут проведены в жизнь Минские соглашения, решены другие актуальные вопросы», – приведены в пресс-релизе слова вице-министра ИД.

По его словам, Литва сохранит политическую преемственность и впредь будет последовательно поднимать важные вопросы, связанные с возмещением ущерба от оккупации, сотрудничеством в расследовании дел о трагических событиях 13 января в Вильнюсе, об убийстве на КПП Мядининкай. Д. Скусявичюс сказал, что контекст литовско-российских отношений – сложный, однако между странами есть вопросы практического сотрудничества, по которым нужно дискутировать и искать решения.

Встречи литовских должностных лиц с высокопоставленными российскими дипломатами, о которых сообщается публично, в последние годы бывают редко.

Литва резко критикует действия России в международном сообществе и обеспокоена ее действиями в регионе Балтийского моря.

Инф. «ЛК»

Метки: N7 (1147) 16 февраля, Александр Удальцов, встреча, Дарюс Скусявичюс, Россия, Сотрудничество, Украина