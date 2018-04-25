Строительную компанию зятя Трампа оштрафовали за поддельные документы

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Американскую строительную компанию, которая принадлежит семье Джареда Кушнера — зятя и советника президента США Дональда Трампа, оштрафовали на 210 тысяч долларов. Фирму наказали за подделку документов на проведение работ.

Нью-йоркский департамент недвижимости нашел 42 случая, когда фирма Kushner Companies предоставляла ложную информацию по 17 зданиям, жители которых были защищены законом от повышения арендной платы и выселения, пишет The New York Times .

По документам, представленной компанией в департамент, в приобретенных ею домах либо вообще никто не проживал, либо в договорах жильцов не было пункта о фиксированной арендной плате. После этого Kushner Companies начинала строительные работы в этих зданиях, вынуждая жильцов переехать в другое место из-за постоянного шума и строительной пыли. Когда старые жильцы съезжали, фирма повышала арендную плату за квартиры.

Кроме того, газета сообщает о подобных нарушениях, выявленных в работе инвестиционной группы, принадлежащей бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну. Речь в этом случае идет о как минимум трех зданиях в районе Манхеттен.

Отметим, около недели назад Майкл Коэн дал показания против Дональда Трампа. Бывший адвокат американского лидера рассказал о совершении финансовых преступлений по поручению своего клиента, когда тот еще не был президентом и только баллотировался на этот пост.

Ранее Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Это, по словам Коэна, делалось по указанию Трампа.

После показаний Коэна и признания судом виновным экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в налоговом мошенничестве в американские СМИ стали писать о вероятности объявление импичмента президенту США. Трамп в ответ заявил, что такая мера чревата обрушением американской экономики.

NEWSru.com