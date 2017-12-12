Строительство Hilton В Вильнюсе группа Viciunai начнет весной следующего года

Весной этого года компания Viciunu grupe каунасского мэра Висвалдаса Матийошайтиса начнет строительство гостиницы DoubleTree by Hilton в Вильнюсе. Строительство начнется на год позже, чем планировалось, а открытие ожидается в 2020 году.

“Пришлось скорректировать рабочий график, но сейчас существенные вопросы разрешены, и DoubleTree by Hilton начнет работу в Вильнюсе в 2020 году”, – отметил в пресс-релизе председатель правления Viciunu grupe В. Матийошайтис.

По его словам, основные работы начнутся весной. Сначала планировалось начать работы в этом году, а завершить проект в 2019 году. Во вторник было получено разрешение на строительство.

Viciunu grupe инвестирует в гостиницу с 174 номерами более 30 млн. евро. В прошлом году сообщалось, что инвестиции превысят 20 млн. евро.

Это будет вторая гостиница сети Hilton в Вильнюсе – Hilton Garden Inn уже строит девелоперская компания Eika . Кроме того, рядом с будущей гостиницей Viciunu grupe уже возводятся гостиницы двух других международных сетей – Ibis и Courtyard by Marriott.

BNS

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