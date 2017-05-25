Строительство: и рост, и стагнация

Жители Литвы чаще всего приобретают жилье для сдачи в аренду, показал социологический опрос, который провела компания Norstat LT по заказу строительного общества YIT Kausta в марте-апреле этого года. Тем временем в Швеции уже много лет из-за растущей экономики и низкой процентной ставки цены на жилье поднимаются очень быстро, поэтому звучит все больше предупреждений по поводу возможности формирования пузыря на рынке недвижимости. Не меньшими темпами растут цены на жилье и в Литве.

Для аренды – за свои деньги

Основными мотивами обмена имеющегося жилья были названы несоответствие места жительства потребностям, желание жить в комфорте и увеличение финансовых возможностей. Участники рынка отмечают, что недвижимость приобретается не только для собственного использования, но и для инвестиционных целей.

Опрос, проведенный в пяти крупных городах страны, показал, что 39% их жителей в течение следующих пяти лет планируют сменить свое жилье.

Наибольший спрос на новое жилье фиксируется у жителей 25-40 лет: 7 из 10 респондентов были из этой возрастной группы.

Купить новое жилье чаще планируют жители Вильнюса (44%), чем Каунаса (35%) или других крупных городов (34%). Наиболее частыми причинами планов, связанных с изменением жилищных условий, были названы: желание жить более комфортно (41%), изменения в семейных обстоятельствах и в результате потребность в жилье большей площади (35%), желание жить красиво и иметь современный дом (28%), увеличение финансовых возможностей (26%), желание жить в новом здании (21%). 16% как основной мотив смены места проживания указывают на морально устаревшее жилье.

«Когда мы смотрим на исследования, мы видим, что все большее число жителей не столько стремится улучшить свою повседневную жизнь, сколько приобретает жилье в инвестиционных целях», — отметил генеральный директор YIT Kausta Кястутис Ванагас.

Руководитель Службы частных клиентов банка Swedbank Юрате Гумуляускене отмечает, что в случаях, когда люди приобретают жилье с использованием заемных средств, то, как правило, живут там сами. Покупка жилья в инвестиционных целях (для сдачи в аренду) происходит, как правило, с использованием личных средств.

«Поскольку займы являются долгосрочным обязательством, при котором необходимо тщательно взвесить свои возможности или возможности своей семьи, чаще всего ссуду берут для приобретения дома и проживания в нем, и лишь очень небольшая часть населения в этих случаях сдает их в аренду», — сказала представитель Swedbank.

Жители более старшего возраста свое жилье, как правило, менять не намерены (70%). Не собираются ничего менять чаще всего в Клайпеде, Панявежисе и Шяуляй (48%), Каунасе (40%) и Вильнюсе (36%).

Основными причинами нежелания менять жилье 7 из 10 жителей назвали ограниченные финансовые возможности. Большинство тех, кто назвал это причиной, проживают в Клайпеде, Панявежисе и Шяуляй, меньше — в Вильнюсе и Каунасе.

Эксперты отмечают, что сейчас тенденции рынка жилья в стране диктуют только несколько самоуправлений: Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Паланга и Неринга. В этих городах и их районах постоянно растет число жителей, а вместе с тем и число работников.

По словам экспертов, строительство в прошлом году было более интенсивным, чем перед кризисом, но если тогда жители покупали квартиры с целью перепродажи, то сейчас люди покупают жилье себе, поэтому растет спрос на коттеджи и частные дома.

Однако эксперты подчеркивают, что эти тенденции показывают разницу между крупными городами и регионами, где строительство находится в стагнации, а число жителей сокращается. Также заметна большая разница доходов, которая ограничивает возможности жителей приобрести жилье.

Угроза со стороны Швеции

Эксперты также отмечают, что перегрев на шведском рынке недвижимости может сказаться на банковском секторе Литвы, где преобладают банки этой страны. Глава Центробанка Швеции Стефан Ингвес выразил BNS мнение, что литовским банкам стоит наблюдать за шведским рынком недвижимости, потому что он вызывает риски – в случае снижения цен на недвижимость в Швеции с проблемами столкнется весь регион Скандинавии и стран Балтии.

По словам аналитика Вайдотаса Рукаса, угрозы, вызываемые для Литвы рынком недвижимости Швеции, вполне реальны, но их влияние может быть небольшим.

«В том, что влияние будет, я не сомневаюсь, но вряд ли оно будет очень большим. Банки, несмотря на то, что принадлежат группам шведских и скандинавских банков, работают в Литве как отдельные банковские группы — у них свой баланс, достаточно капитала, даже, сказал бы, избыточного капитала, который они не дают взаймы, хотя могли бы делать это», — пояснил BNS директор Отдела управления инвестициями компании INVL Asset Management В. Рукас.

По его мнению, резкий спад на рынке недвижимости Швеции преимущественно окажет влияние на кредитование крупных проектов в Литве: «Например, комитеты по кредитам могут не так легко утверждать кредиты. Часть решений принимается в самой Швеции, а когда все плохо на местном рынке, может показаться, что все плохо и на других рынках, поэтому, возможно, крупные проекты, которые сегодня были бы подходящими, в случае скандинавского кризиса могут быть не утверждены».

В Литве действуют три коммерческих банка шведского капитала – SEB, Swedbank и Nordea.

Инф. «ЛК»

Метки: N21 (1161) 25 мая, Norstat LT, аренда, недвижимость, рост, стагнация, строительство