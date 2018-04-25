Строительство национального стадиона

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Горсовет Вильнюса принял окончательные решения, и теперь не осталось препятствий для подписания договора о строительстве Национального стадиона стоимостью 79,9 млн евро. Договор намечается подписать с контролируемым концерном Icor предприятием Axis Industries, сообщает BNS.

Проект договора поддержали 26 членов горсовета, против было 10, 7 депутатов воздержались.

Однако решения горсовета еще оспаривает в суде исключенный из конкурса второй участник — компания Vilniaus nacionalinis stadionas. Между тем правительство предупреждает о риске потери из-за затянувшихся процессов 33,5 млн евро финансовой помощи Евросоюза (ЕС) и призывает подумать об альтернативах финансирования.

Руководство самоуправления, которое ранее рассчитывало подписать договор еще в феврале, сейчас не прогнозирует конкретные сроки.

Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шяшкине предпринимались с 1987 года, последний раз строительство начиналось в 2008 году, однако было остановлено из-за прекращения финансирования.

Между тем кабинет Министры финансов и внутренних дел во вторник заявили, что вильнюсские власти должны искать «альтернативные источники финансирования» строительства национального стадиона. Такую позицию члены правительства выразили за день до голосования в Вильнюсском городском самоуправлении по договору о концессии.

«Мы предлагаем самоуправлению решать вопрос путем поиска альтернативных источников финансирования, возможно, путем перераспределения финансирования между другими проектами, которыми управляет муниципалитет», – отмечает в пресс-релизе министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что «начальная модель финансирования стала неустойчивой». Министры, распространившие совместное заявление, утверждают, что в данный момент есть опасения, что проект утратит финансирование Евросоюза.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt