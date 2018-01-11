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Строительство новой фабрики Ikea в Литве начнется весной

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Дочернее предприятие шведского концерна Ikea в Литве – фабрика по производству древесностружечных плит и мебели Ikea Industry Lietuva (Казлу-Руда) весной приступит к строительству новой мебельной фабрики стоимостью 46,8 млн. евро, пишет деловая газета Verslo zinios.

“В конкурсе подрядчика строительных работ участвовало 10 предприятий, сейчас осталось три. Строительные работы начнутся этой весной, точные сроки пока неясны”, – сказала гендиректор Ikea Industry Lietuva Инга Урбонавичюте.

Компания планирует завершить строительство в 2019 году.

BNS

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